Abengoa tendrá hasta el 31 de mayo para pagar 323 millones de euros a sus proveedores

Se prórroga en prórroga. Así vive Abengoa de 2020, logrando aplazamientos sucesivos de pago a sus proveedores y bonistas. Este viernes finalizaba el enésimo plazo que los proveedores y bonistas le habían dado para que les pagaran 323 y 169 millones de euros de deuda ... vencida, respectivamente. Como no ha cerrado aún el rescate de la SEPI y la oferta de compra de su filial Abenewco 1, aún no tiene liquidez para afrontar esos pagos. Por eso, ha pedido un nuevo waiver (dispensa) por parte de los proveedores, que esperarán al 31 de mayo, mientras que los bonistas a los que debe dinero aún no han aprobado el aplazamiento, según fuentes financieras consultadas por ABC.

Este viernes se concentran los trabajadores de Abengoa en la Plaza del Triunfo de Sevilla por la defensa de los empleos en esta multinacional, que tiene a 13.500 personas en plantilla, 2.500 de ella en Sevilla. Aunque han sufrido retrasos en los pagos de las nóminas desde principios de 2020, desde que la matriz (Abengoa S.A.) solicitó el concurso paga puntualmente a sus empleados. Los representantes sindicales prevén reunirse hoy con el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus. Tanto el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, como el de la Confederación de Empresarios de España (CEOE), Antonio Garamendi, se han mostrado favorables a apoyar a Abengoa. Este último declaró en una entrevista a ABC que «Abengoa es una empresa importantísimo para Sevilla. Está claro qe si tiene viabilidad hay que ayudarle». En estos momentos, Abengoa espera 249 millones de euros de la SEPI, así como el aval del ICO en operaciones de crédito por 230 millones y del CESCE en 300 millones en avales. Sobre la mesa hay dos ofertas de compra de Abenewco1: la del fondo estadounidense TerraMar Capital, que será vinculante esta semana, y la de los Amodio, que lo será la semana del 17 de mayo, según informó a los trabajadores e l presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo. Noticias relacionadas Abengoa: la oferta de TerraMar Capital será vinculante esta semana y la de los Amodio, el 17 de mayo

