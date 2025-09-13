26 de septiembre, fecha 'mágica' para los centros comerciales de Sevilla

El nuevo centro comercial de Entrenúcleos, promovido por el empresario José Luis López Fernández, más conocido como 'El Turronero', abrirá sus puertas al público el 26 de septiembre. La fecha es ya recurrente en el mundo del retail sevillano, pues es la misma ... que eligieron otros dos centros comerciales en el pasado para sus respectivas inauguraciones.

Se trata de Lagoh, que celebró el evento inaugural en 2019 con una fiesta presentada por la sevillana Eva González como antesala de la apertura ordinaria que hizo el día después. Este equipamiento, que fue promovido por el grupo inmobiliario Lar y que es uno de sus activos más rentables, optó por el 26 de septiembre para celebrar su aniversario coincidiendo con el de otro complejo que abrió sólo un año años. Fue el de Torre Sevilla, que en aquel caso lo hizo un miércoles con el reclamo de la primera tienda Primark en la provincia de Sevilla.

La elección por parte de Lagoh de esa fecha arruinó por completo cualquier previsión que tuviera el centro comercial propiedad de CaixaBank para celebrar su primer año de vida. Este complejo abrió el 26 de septiembre de 2018 con gran expectación por tratarse de la segunda fase del proyecto de Torre Sevilla que se ponía en marcha y el diseño completamente abierto de su arquitectura, que firmó también César Pelli.

Otra de las coincidencias entre el nuevo centro comercial de la urbanización de Dos Hermanas, que llevará el nombre de 'Entrenasas' y el gigante del grupo Lar es el directivo que ha estado al frente del desarrollo del proyecto. Se trata de José Antonio García Agüera, que fue el encargado de poner en marcha el centro comercial de Lar junto al Puerto de Sevilla hace seis años.

García Agüera es actualmente director nacional de Centros y Parques Comerciales en López Real Inversiones 21, la compañía de la que es propietario José Luis López Fernández y antes de corta la cinta a este nuevo complejo comercial, ya ha puesto en funcionamiento otros tres con esta compañía: Nasas Nigrán (Pontevedra), en diciembre de 2022; Nasas Torrejón (Torrejón de Ardoz), que abrió al público en septiembre de 2023 y el Mercado de San Blas (Madrid), que operó por completo en agosto de 2024.

La nueva oferta

Entrenasas tiene capacidad para atender a unos 100.000 clientes potenciales que son los que se espera que residan en la nueva urbanización que sigue creciendo a toda velocidad. Entre las principales marcas que se han instalado en este espacios están los supermercados Lidl y Cash Fresh, Pepco, Kik, Action, Rossman, Skechers, Zappas, Variety, Xti, Dormiti, One Click Muebles, Mascotas Ávila y el gimnasio Fitness Park.

Algunas de ellas, como Lidl, ya abrieron el verano pasado y han comenzado a dar servicio a la zona. En cuanto al ocio familiar, estará liderado por Sould Park, un espacio de atracciones y juegos orientado a los más pequeños, mientras que la oferta de restauración contará con Susishom, 100 Montaditos, Mijito Bar, Lokal Burger, Pizzettari y Anatolia.