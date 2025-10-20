El sector químico da empleo a 13.400 andaluces, el 10,4% del total

Andalucía suma 13.380 empleados en sector químico, el 10,4% del total de la actividad en el mercado laboral español. Así lo revela el último informe Mercado de trabajo en el sector de la industria química, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios ... de Randstad, la empresa de talento número uno en España y el mundo, con datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

La ocupación en el sector la lidera Cataluña, con 41.825 empleados, el 32,6% del total del sector. Le sigue la Comunidad Valencia y, tras ella, Andalucía, con el citado 10,4%, y la Comunidad de Madrid, con el 10,3%. El resto de las comunidades autónomas representan, cada una, menos del 5% del total. En total, las cuatro primeras comunidades copan el 71,7% de los trabajadores en el sector. La industria química representa el 1,1% del total del empleo en Cataluña, el 1% en la Comunidad Valenciana, y el 0,4% tanto en Madrid como en Andalucía. En el conjunto de España, el porcentaje es del 0,6%.

La ocupación baja un 6,9% en el último año

El empleo en el sector químico en España registró un repunte trimestral de 4.000 personas en el segundo trimestre de 2025, hasta los 126.822 ocupados. Sin embargo, la cifra es un 6,9% más baja que la del mismo periodo del año anterior. La química es una ocupación eminentemente masculina. Los hombres concentran el 63% de las plantillas, una tasa diez puntos porcentuales por encima de la media nacional. Sin embargo, en los últimos trimestres la brecha se ha reducido debido a un crecimiento sostenido del empleo femenimo, mientras que el masculino presenta una tendencia ligeramente decreciente.

En el último trimestre ha crecido la presencia de mujeres en estos empleos reduciendo así la brecha

«Es crucial y urgente implementar políticas activas para atraer y fidelizar talento joven si el sector químico quiere garantizar la competitividad y el conocimiento a futuro», asegura Valentín Bote, director de Randstad Research. Por secciones, el trabajo mayoritario es el de Técnicos y profesionales científicos y de apoyo, con 44.000 empleados y el 35% del sector. Le siguen los Operadores de instalaciones y maquinaria, con el 25%, y en tercer lugar los Contables, administrativos y otros empleados de oficina, con el 21%.

El reto del reemplazo generacional

El sector presenta una distribución por edad equilibrada, aunque con tendencia hacia el envejecimiento, como muchos otros mercados de la economía española. En el segundo trimestre de 2025, el grupo predominante fue el de 45 a 54 años (31%), seguido por los de 35 a 44 años (24%) y los mayores de 55 años (23%), mientras que los menores de 25 años solo representaron el 5%.

Las cifras más preocupantes indican que solo el grupo de 45 a 54 años creció en los últimos tres meses, con un aumento del 2,7%. En contraste, los ocupados entre 25 y 34 años se desplomaron un 25,4%, y los de entre 35 y 44 años decrecieron un 8,1%.

La evolución del empleo por nacionalidad en el sector indica un predominio absoluto de los ocupados españoles, que suman el 90% del total, con 114.000 trabajadores. Los extranjeros fueron solamente 10.600 personas, el 10%.

Además, en el segundo trimestre de 2025, los ocupados extranjeros presentaron una caída interanual del 28,9%, mientras que los españoles crecieron ligeramente un 0,9%.