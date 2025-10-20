Suscríbete a
ABC Premium

El sector químico da empleo a 13.400 andaluces, el 10,4% del total

Andalucía es la tercera comunidad con más actividad en este ámbito, superada por Cataluña y Valencia

La industria del metal genera el 12% del empleo en la provincia de Sevilla

Imagen general del Polo Químico de Huelva
Imagen general del Polo Químico de Huelva alberto díaz

S. E.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía suma 13.380 empleados en sector químico, el 10,4% del total de la actividad en el mercado laboral español. Así lo revela el último informe Mercado de trabajo en el sector de la industria química, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios ... de Randstad, la empresa de talento número uno en España y el mundo, con datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app