Scalpers nombra director adjunto al arquitecto sevillano Francisco Gutiérrez

Scalpers anuncia el nombramiento de Francisco Gutiérrez como nuevo Director General Adjunto de la compañía. En su nueva posición, Gutiérrez dependerá directamente de Borja Vázquez, Presidente, y Alfonso Vivancos, CEO, y asumirá la responsabilidad sobre la gestión operativa y estratégica de la firma.

Este cargo, de nueva creación, responde a la evolución natural de la organización y a su proceso de profesionalización, permitiendo a la presidencia y dirección ejecutiva centrarse en las líneas estratégicas globales de expansión y desarrollo corporativo. Según Borja Vázquez, presidente de Scalpers, «con el nombramiento de Francisco Gutiérrez como Director General Adjunto, la compañía refuerza su compromiso con la innovación, la profesionalización y el crecimiento sostenible. Su liderazgo y visión serán fundamentales para consolidar el proyecto en los próximos años».

El nombramiento se enmarca en la puesta en marcha del Plan Estratégico 2025–2030, diseñado por el propio Gutiérrez y aprobado recientemente por el Consejo de Administración. Este plan define la hoja de ruta de la compañía para los próximos cinco años y se articula en torno a tres grandes pilares: la elevación y reposicionamiento de la marca en el segmento premium bridge, el crecimiento de la línea femenina como motor de expansión, y la internacionalización de Scalpers, con foco en el sur de Europa y la entrada en el mercado americano antes de 2030.

«Es un honor asumir esta nueva responsabilidad y poder liderar el futuro de Scalpers en una etapa tan ilusionante», señala Francisco Gutiérrez. «Afronto este reto con la convicción de que tenemos una marca con un enorme potencial internacional, un equipo excepcional y una visión clara para seguir creciendo de manera sostenible y diferencial», afirma.

Trayectoria

Francisco Gutiérrez (Sevilla, 1988) es arquitecto por la Universidad IE de Segovia. Inició su carrera en el sector de la moda en 2012, cuando se trasladó a Londres para trabajar en Pull&Bear (grupo Inditex). Un año después se incorporó a las oficinas centrales de la marca en Ferrol, donde ocupó distintos cargos dentro del área digital: Product Manager, Responsable de Producto Digital de Hombre y, posteriormente, Director Comercial del Canal Online.

En 2019, Gutiérrez se unió a Scalpers para liderar las áreas de eCommerce y marketing, asumiendo el doble rol de Chief Digital Officer (CDO) y Chief Marketing Officer (CMO). Desde su llegada, ha sido uno de los principales impulsores de la transformación digital y la consolidación de la marca. Bajo su liderazgo, el canal online multiplicó por diez su facturación —de 4,5 millones a 45 millones de euros entre 2019 y 2024— y se consolidó como uno de los pilares estratégicos de crecimiento de la compañía.

Durante este periodo, pasó de dirigir un equipo de 5 personas a coordinar a más de 80 profesionales, abarcando las áreas de marketing, comunicación, eCommerce, atención al cliente y marketplaces. Su visión estratégica ha sido decisiva en el reposicionamiento de la marca, su expansión internacional y la transición hacia un modelo plenamente omnicanal.

Con su nuevo nombramiento como Director General Adjunto, Gutiérrez asume la responsabilidad global sobre la gestión operativa y estratégica de Scalpers, con el objetivo de impulsar su crecimiento internacional y consolidarla como una de las marcas de referencia del segmento premium-accessible.