Scalpers nombra director adjunto al arquitecto sevillano Francisco Gutiérrez

La firma de la calavera inicia una nueva etapa centrada en la elevación de marca, el impulso de la línea femenina y la expansión internacional

Scalpers prevé abrir este año 35 tiendas y su nueva sede en Sevilla tras sumar en 2024 unos ingresos de 220 millones

El nuevo director adjunto de Scalpers, Francisco Gutiérrez ABC

Scalpers anuncia el nombramiento de Francisco Gutiérrez como nuevo Director General Adjunto de la compañía. En su nueva posición, Gutiérrez dependerá directamente de Borja Vázquez, Presidente, y Alfonso Vivancos, CEO, y asumirá la responsabilidad sobre la gestión operativa y estratégica de la firma.

