Santana ficha al exdirectivo de Maserati y Aston Martin Enrique Lorenzana

Santana Motors, el histórico fabricante español fundado en 1956, ha anunciado el nombramiento de Enrique Lorenzana como su nuevo director comercial. La compañía, que ha retomado su actividad gracias a un acuerdo firmado con las chinas Anhui Coronet y Zhengzhou Nissan Automobile (ZNA) ... , producirá sus vehículos en sus instalaciones de Linares tras 14 años de su cierre. El pasado mes de abril, cuando se firmó la alianza, se contempló una inversión de cinco millones de euros y hasta la creación de 200 empleos (150 en producción y 50 de carácter administrativo).

Lorenzana, con casi tres décadas ligado al sector de la automoción, empezó su carrera en Audi Madrid. Luego pasó por Maserati, donde fue general manager de la marca en España y Portugal y responsable del desarrollo de la red en el centro de Europa. Más tarde también ocupó distintos cargos en las áreas de venta de Aston Martin, Genesis y Piaggio.

Lorenzana tendrá un papel «clave» en la creación de una «red comercial potente en España junto a socios y concesionarios de primer nivel, como base para una expansión posterior hacia otros mercados internacionales», ha expresado la compañía en un comunicado. «Estamos muy felices de anunciar la incorporación de Enrique Lorenzana a Santana Motors en el inicio de esta nueva etapa para la marca. Con su llegada, damos un paso firme hacia la consolidación de un proyecto que combina legado e innovación con una clara vocación internacional», ha declarado el CEO de Santana Motors, Eduardo Blanco.

«Me siento muy afortunado de unirme a Santana Motors como 'chief Commercial officer'. Estoy muy ilusionado de poder dar continuidad a esta leyenda de la mano de Edu y todo el equipo que lo ha hecho posible. Con una nueva generación de vehículos fabricados en España, estamos preparados para llevar la marca a nuevos mercados y conquistar nuevos horizontes«, han sido las primeras palabras de Lorenzana en su nuevo cargo.

La compañía ha anunciado una nueva generación de todoterrenos que mantendrá la esencia histórica de la marca, pero con modelos «adaptados a las exigencias del mercado actual» y al mismo tiempo, los planes estratégicos de la nueva era de la marca.