Santana ficha al exdirectivo de Maserati y Aston Martin Enrique Lorenzana

Será el director comercial de la compañía jiennense, relanzada por las firmas chinas Anhui Coronet y ZNA

Eduardo Blanco y Enrique Lorenzana
Elena Martos

Santana Motors, el histórico fabricante español fundado en 1956, ha anunciado el nombramiento de Enrique Lorenzana como su nuevo director comercial. La compañía, que ha retomado su actividad gracias a un acuerdo firmado con las chinas Anhui Coronet y Zhengzhou Nissan Automobile (ZNA) ... , producirá sus vehículos en sus instalaciones de Linares tras 14 años de su cierre. El pasado mes de abril, cuando se firmó la alianza, se contempló una inversión de cinco millones de euros y hasta la creación de 200 empleos (150 en producción y 50 de carácter administrativo).

