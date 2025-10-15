Santa Bárbara reforzará la fábrica de Alcalá con 50 profesionales para atender los contratos de Defensa

Los encargos millonarios que el Ministerio de Defensa ha confirmado al constructor de blindados Santa Bárbara han tenido un efecto inmediato en el empleo. La compañía ha anunciado un refuerzo de la plantilla con más de 200 nuevos profesionales, de los que 50 ... se incorporarán a la Fábrica de Alcalá de Guadaíra. El resto se repartirán entre Trubia (Asturias) y Madrid.

La planta sevillana buscará, en concreto, especialistas en la gestión del ciclo de vida de los 'Pizarro', los vehículos terrestres acorazados que necesitan una modernización urgente para atender a las necesidades del Ejército de Tierra. Este ha sido uno de los contratos más generosos que autorizó ayer el Consejo de Ministros y que está valorado en 176 millones de euros.

El trabajo se realizará íntegramente en la fábrica de Alcalá que la compañía ha ampliado en 7.000 metros cuadrados para acoger nuevos servicios. Entre estos está el Centro de Excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida y el de Fabricación Avanzada. Su director, Plácido Puentedura, explica en un comunicado que «la mejora y el mantenimiento de los vehículos es una herramienta esencial en la industria de la defensa actual, sobre todo para poner en valor los activos de los que ya disponen las Fuerzas Armadas».

Puentedura considera que la gestión y el apoyo al ciclo de vida debería incluirse y planificarse desde el inicio de los programas porque es un modo de optimizar los recursos. De hecho, así se lleva a cabo en otros contratos como el realizado recientemente por el Gobierno de Letonia para los 84 vehículos 'Ascod' que ha encargado en dos lotes. Estos se construyen en Asturias, pero el control y las revisiones se realizarán en Alcalá mientras dure su vida útil, que está estimada en unos doce años.

En lo que respecta a la factoría asturiana, el nuevo personal se incorporará a los programas de fabricación de los blindados sobre cadenas 'VAC' que se ejecutan dentro del consorcio Tess Defence, en alianza con Indra. Este encargo, junto con los ya en curso, garantiza la carga de trabajo en la factoría asturiana durante la próxima década. El 'VAC' está basado en la plataforma del blindado 'Ascod', ampliamente utilizada por diferentes ejércitos europeos y de la OTAN como el británico en su modelo 'Ajax', fabricado también en las instalaciones de Trubia. Igualmente se precisarán ingenieros para reforzar el equipo de Madrid donde se concentra toda la división de diseño y sistemas.