Santa Bárbara reforzará la fábrica de Alcalá con 50 profesionales para atender los contratos de Defensa

La compañía también ampliará plantilla en los centros de Trubia (Asturias) y Madrid hasta superar las 200 contrataciones

El Ministerio de Defensa adjudica contratos por más de 350 millones a la industria andaluza

Plácido Puentedura, director de la fábrica de Santa Bárbara Sistemas de Alcalá de Guadaíra
Plácido Puentedura, director de la fábrica de Santa Bárbara Sistemas de Alcalá de Guadaíra
Elena Martos

Elena Martos

Los encargos millonarios que el Ministerio de Defensa ha confirmado al constructor de blindados Santa Bárbara han tenido un efecto inmediato en el empleo. La compañía ha anunciado un refuerzo de la plantilla con más de 200 nuevos profesionales, de los que 50 ... se incorporarán a la Fábrica de Alcalá de Guadaíra. El resto se repartirán entre Trubia (Asturias) y Madrid.

