Santa Bárbara se alía con la jiennense Novaindef para fabricar repuestos metálicos con impresoras 3D en Alcalá

La fábrica sevillana será la única en toda Europa en disponer de un centro de industria aditiva de este nivel

Plácido Puentedura (Santa Bárbara): «Estamos en disposición de entregar 75 blindados 8x8 a final de año»

Virgilio García, CEO de Novaindef y Plácido Puentedura, director de Santa Bárbaras Sistemas en Alcalá
Virgilio García, CEO de Novaindef y Plácido Puentedura, director de Santa Bárbaras Sistemas en Alcalá abc
Elena Martos

La fábrica de Santa Bárbara Sistemas de Alcalá de Guadaíra ha firmado una alianza con la jiennense Novaindef, especializada en soluciones de ingeniería para el sector de defensa y seguridad, para disponer de un centro de fabricación de piezas metálicas, componentes y repuestos ... mediante impresoras 3D. Este acuerdo, que comenzará a ser efectivo el primer semestre del año que viene, cuando se adecúen las instalaciones en la planta sevillana, convertirá a esta factoría en la primero en toda Europa en disponer de un recurso de este nivel, lo que le da una total autonomía y reducirá hasta en un 50% los tiempos de espera.

