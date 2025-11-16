Suscríbete a
empresas

Sandfire Resources convierte a Matsa en su joya minera y busca más vetas de futuro en la Faja Pirítica

El director ejecutivo: «Intentamos comprar Cobre Las Cruces, pero First Quantum eligió otro camino»

«España es un buen lugar para hacer negocios y Europa está comprometida con la minería»

Las mineras de la Faja Pirítica brillan en Bolsa: Grupo México y Atalaya baten máximos

Uno de los domos, que es una zona cubierta en la que se almacenan los minerales
Noelia Ruiz

ALMONASTER LA REAL

Un laberinto de 254 kilómetros bajo tierra conformado por galerías que se entrelazan a cientos de metros de profundidad. Son tres minas ubicadas entre los municipios onubenses de Almonaster La Real y Calañas. Las máquinas brillan como luciérnagas y ganan cada vez ... más terreno al ser humano, que ya puede controlarlas desde la superficie como si jugara a un videojuego.

