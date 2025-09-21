Suscríbete a
Rosa Villaseca (ABU): «En cinco años nos costará encontrar trabajadores con experiencia en la construcción»

La CEO de la promotora andaluza advierte de la falta de mano de obra acuciante y la necesidad de extender la formación para estos oficios

«Estamos explorando vías para construir viviendas más asequibles, pero no es fácil»

Rosa Villaseca, nueva CEO de ABU en la sede del edificio Filella

ABC de Sevilla

Rosa Villaseca lleva 18 años en el negocio de la promoción inmobiliaria y ha vivido ya los dos grandes boom de la construcción, el de la burbuja, que coincidió con sus comienzos en el sector, y el actual, que todavía sigue lejos de tocar techo. ... A la nueva CEO de Grupo ABU no la delata el acento. Andaluza de nacimiento, pero criada entre Aragón y Burgos, se ha impregnado de lo mejor de cada territorio. Vivió la última parte de su adolescencia en Sevilla, donde actualmente reside su familia, pero lleva casi dos décadas en Málaga donde tiene su hogar. Ahora estará a caballo entre las dos ciudades tras asumir la gestión de una de las compañías andaluzas que más ha crecido este año. Rosa Villaseca se pone al frente de la gestión en una nueva etapa expansiva, codo a codo con el fundador Jesús Vera.

