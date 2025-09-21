Rosa Villaseca (ABU): «Estamos explorando vías para construir vivienda más asequible, pero no es fácil»

Rosa Villaseca lleva 18 años en el negocio de la promoción inmobiliaria y ha vivido los grandes boom de la construcción, el de la burbuja, que coincidió con sus comienzos en el sector, y el actual, que todavía sigue lejos de tocar techo. A la ... nueva CEO de Grupo ABU no la delata el acento. Andaluza de nacimiento, pero criada entre Aragón y Burgos, se ha impregnado de lo mejor de cada territorio. Vivió la última parte de su adolescencia en Sevilla, donde actualmente reside su familia, pero lleva casi dos décadas en Málaga donde tiene su hogar. Ahora estará a caballo entre las dos ciudades tras asumir la gestión de una de las compañías andaluzas que más ha crecido este año. Rosa Villaseca se pone al frente de la gestión en una nueva etapa expansiva, codo a codo con el fundador Jesús Vera.

- No es una desconocida para el Grupo ABU, ya llevaba casi un año como directora de proyectos y desarrollo de negocio y de pronto le llega este ofrecimiento. ¿Cómo encara esta nueva etapa?

-Pues la verdad es que con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, porque es una una empresa que tiene un recorrido impecable y está en un momento fantástico. Eso es algo que tengo muy interiorizado y que me hace ser muy consciente de la responsabilidad que afronto. Es también un buen momento para el sector, un momento de máxima efervescencia.

- Dada la enorme demanda, parece que el techo sólo lo pone la falta de suelo para construir más viviendas.

-El sector está muy dinámico, sigue estando muy activo y bueno, nosotros seguimos en nuestra estrategia de crecimiento sostenido, cuidando mucho donde vamos, pero realmente el sector está en un momento fantástico. Nosotros, como promotora somos conscientes del problema que existe en España, porque los hogares van creciendo anualmente y hay un déficit muy fuerte de vivienda. Nosotros vamos dando soluciones habitaciones en la medida de lo posible, pero no tenemos la llave, la llave pasa, en mi opinión, por la creación de suelo y por la contención de los costes de construcción.

- La vivienda asequible parece ya un espejismo en España. ¿Cree que esta situación se podrá revertir?

- Para ello se necesita suelo y, como digo, unos costes de construcción más moderados. Nosotros estamos explorando abrir nuevas vías que puedan permitirnos crear desarrollos un poco más grandes y poner en el mercado viviendas un poco más asequible, pero es algo que está todavía en vías de estudio. Probablemente en el futuro próximo se acometan también.

-Eso sería un importante cambio para el modelo de ABU. Hasta ahora la empresa se ha caracterizado por ubicaciones muy céntricas y viviendas más exclusivas.

- Como le digo, es algo que estamos explorando. Nosotros siempre hemos apostado por ubicaciones emblemáticas estratégicas. En Sevilla tenemos ejemplos muy claros como Artillería o el Prado, pero podemos hacer otro tipo de viviendas. Sabemos hacerlo y estamos viendo cómo, aunque todavía no esté definido. La apuesta de ABU por ubicaciones premium va a seguir, porque es una forma de poner en valor zonas de las ciudades que son muy céntricas, pero que no tienen el aspecto que merecen. Hay que ser valientes para llevarlo a cabo porque son ubicaciones que históricamente no se han transformado por sus dificultades y han sido una herida en la trama urbana. Eso lo estamos solucionando en sitios como la Fábrica de Artillería y también en la Fábrica de Vidrio, por poner dos ejemplos.

- ¿Es complicado promover viviendas en estos solares?

-Lo complicado no es promoverlas, sino encontrar el suelo. A veces tienes que tienes mucha sensibilidad para poder resolver las situaciones en las que se encuentran. Por ejemplo en el Prado había una complejidad porque era un edificio que tenía problemas, con muchos propietarios. Ahí tanto Jesús (Vera) como María Jesús (Tejedor) han hecho un trabajo excepcional porque han hablado con todos hasta convencerlos. Ha hecho falta más de un año de negociación para conseguirlo.

- ¿En qué punto está ahora este proyecto?

- Pues estamos esperando la licencia de obras y confío en que va a llegar muy pronto. Esperamos empezar a trabajar aquí antes de que termine el año o al menos tener ya el permiso. Por suerte, el Ayuntamiento de Sevilla está agilizando mucho estos trámites y creo que vamos a cumplir ese plazo.

- ¿Queda suelo finalista suficiente para atender la necesidad?

- Hay suelo finalista, pero cada vez menos y a futuro quedará menos aún porque los planes de los desarrollos urbanísticos tardan muchísimo tiempo. Yo, personalmente, creo que también es un problema de interrelación entre las administraciones. En el momento en que hay que desarrollar un plan urbanístico, un plan especial, hay que pedir informes sectoriales que implican el Gobierno central, al gobierno autonómico, estás perdido. Todo se eterniza. A veces hemos llegado a esperar más de un año para un solo trámite.

- ¿Cree que esto tiene solución? Ahora todos los políticos se envuelven en la bandera de la vivienda y se apuntan a cualquier presentación de obras aunque no las financien

- Creo que tienen que llegar a un acuerdo entre todas las administraciones para que podamos ser más ágiles, porque es un drama lo que estamos sufriendo con el desarrollo del suelo para vivienda. Hay que dar salidas y empezar a trabajar todos juntos. Yo realmente creo que las administraciones están empezando a ser conscientes de este problema. Ahora mismo, por ejemplo, la Junta de Andalucía ha presentado una nueva Ley de Vivienda donde se reflejan muchas de las inquietudes de los promotores. Ayuntamientos como el de Sevilla están acelerando la concesión de licencias. Desde el Gobierno central también se está empezando a mover, pero la solución no es cargar al promotor privado con la responsabilidad, creo yo, de esa creación de vivienda. Tenemos que trabajar todos juntos. Nosotros somos los ejecutores, pero pero se nos tiene que ayudar. Los planeamientos tienen que ser rápidos.

- ¿Con la subida del precio de la vivienda cree que volverán a repetir el récord de vender una promoción completa en media hora como ocurrió en Cádiz?

- (Sonríe) Afortunadamente hemos sido protagonistas de casos de éxito. Nuestras viviendas se venden muy rápido y muy bien y sólo podemos estar agradecidos a todos los clientes que confían en nosotros, porque siempre es un éxito de comercialización. Nos ha ocurrido en Sevilla, en la Costa del Sol, en Madrid, en San Sebastián. Esperamos que todo lo que hagamos siga teniendo la misma acogida.

- ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente?

- Pues todo depende del lugar en el que esté la promoción. En la Costa del Sol tenemos un abanico muy amplio de nacionalidades. Ha habido compradores de todo el mundo, incluso de Estados Unidos, pero lo más habituales ahora son de Europa del Este, Polonia, el norte de Europa, tenemos muchísimos belgas. En capitales de provincia como pueden ser Sevilla o Cádiz el cliente es más nacional, aunque también empezamos a recibir a más extranjeros que se enamoran de la ciudad y deciden venir a vivir. Nos ha pasado en el Prado. También ocurre en Cádiz, que es una ciudad que se está abriendo al turismo y genera mucha atracción.

- En la nueva oferta de suelo que estará disponible, la Junta va a sacar al mercado parcelas muy céntricas en todas las provincias.

- Esta iniciativa nos parece fantástica. Al final va a llegar a tiempo para este boom que está viviendo la promoción inmobiliaria. Son ubicaciones muy buenas y las licitaciones van a ser muy reñidas. La verdad es que no tiene sentido que estos solares estén durante años sin uso y fuera del mercado porque puedes crear un barrio completo que los vecinos pueden disfrutar.