Rosa Villaseca (ABU): «Estamos explorando vías para construir vivienda más asequible, pero no es fácil»

La CEO de la promotora andaluza se pone al frente de la compañía en un momento de máximo dinamismo del sector

«En cinco años no vamos a encontrar trabajadores con experiencia en la construcción»

Rosa Villaseca, CEO de ABU en la sede de la promotora en la Avenida de la Constitución
Rosa Villaseca, CEO de ABU en la sede de la promotora en la Avenida de la Constitución raúl doblado
Elena Martos

Rosa Villaseca lleva 18 años en el negocio de la promoción inmobiliaria y ha vivido los grandes boom de la construcción, el de la burbuja, que coincidió con sus comienzos en el sector, y el actual, que todavía sigue lejos de tocar techo. A la ... nueva CEO de Grupo ABU no la delata el acento. Andaluza de nacimiento, pero criada entre Aragón y Burgos, se ha impregnado de lo mejor de cada territorio. Vivió la última parte de su adolescencia en Sevilla, donde actualmente reside su familia, pero lleva casi dos décadas en Málaga donde tiene su hogar. Ahora estará a caballo entre las dos ciudades tras asumir la gestión de una de las compañías andaluzas que más ha crecido este año. Rosa Villaseca se pone al frente de la gestión en una nueva etapa expansiva, codo a codo con el fundador Jesús Vera.

