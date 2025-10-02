Ricardo Pumar: «De momento no hacemos VPO pero sí estamos poniendo vivienda asequible en el mercado»

El ochenta aniversario de Grupo Insur ha puesto el foco sobre la actividad de esta promotora andaluza que dio el pasado 23 de septiembre el pistoletazo de salida a los actos de tan señalada efemérides. Acostumbrado a la discreción, su presidente, Ricardo Pumar (Sevilla, 1958), ... acelera los anuncios de nuevos proyectos que engordan una cartera ya de por sí abultada. La compañía presentó en junio unos resultados de récord y cerrará el año con grandes cifras. También con nuevos desarrollos en la ciudad en la que empezó todo. Sevilla sigue siendo el núcleo de operaciones de una empresa que afronta la siguiente etapa de crecimiento con las miras puestas en nuevos mercados, pero manteniendo en pie y reforzados los tres pilares que la han hecho grande: la gestión patrimonial, la promoción residencial y el desarrollo de oficinas y hoteles.

-La Junta acaba de anunciar la liberación de bolsas de suelo en 13 municipios de más de 100.000 habitantes para construir 41.000 VPO. ¿Cree que esto puede aliviar la necesidad?

-Toda medida es bienvenida, pero todo va a depender de dónde estén esos suelos. Por ejemplo, Sevilla no es una zona tan tensionada como otras. El desequilibrio no es tan acusado, está Entrenúcleos, el Aljarafe, la Cruz del Campo, Villanueva del Pítamo que se está desbloqueando, Palmas Altas. Aquí no tenemos tanta tensión como puede haber en Málaga.

-En Sevilla comenzó todo y ahora Insur vuelve a tener una importante cartera de proyectos en la ciudad. Está en ejecución el hotel de Diego Martínez Barrios y tienen intención de promover en una zona céntrica y en las antiguas parcelas de Hytasa.

-Siempre hemos tenido proyectos en Sevilla. Ahora estamos cerrando una operación dentro del casco urbano, no en el área metropolitana. Es una zona céntrica, pero aún no está definido. Queremos hacer una promoción de viviendas. Y en Hytasa, hemos alcanzado un acuerdo para otra promoción más grande y para un proyecto de uso terciario. En este caso estamos pendientes de designar el equipo que va a hacer el proyecto de organización y correr lo máximo que podamos. En este negocio la rentabilidad viene dada fundamentalmente por los plazos. Nosotros estamos embarcados en un proyecto para mejorar la rentabilidad y la eficiencia, que pasa porque todo el equipo esté involucrado en los distintos proyectos para acortar los plazos.

-¿Estas promociones de Hytasa serán vivienda asequible como las que han desarrollado en Entrenúcleos?

-De momento no hacemos VPO, pero sí estamos construyendo viviendas que son relativamente asequibles. Si ve el ejemplo de Entrenúcleos, estamos vendiendo pisos por 180.000 y 200.000 los más pequeños, aunque también los tenemos de grandes superficies y unifamiliares que ya son más caros. Pero sí estamos poniendo en el mercado vivienda asequible.

-¿Y ese es el plan para este proyecto?

-Todavía estamos trabajando para planificar lo que vamos a hacer allí. Se han comprado unas parcelas que eran privadas y estamos analizando la situación, pero, obviamente, no van a ser viviendas de lujo.