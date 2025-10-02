Suscríbete a
Ricardo Pumar: «De momento no hacemos VPO pero sí estamos poniendo vivienda asequible en el mercado»

La promotora andaluza celebra el 80 aniversario con unos resultados de récord y el inicio de una nueva etapa expansiva

«Estamos más cerca de una moderación del precio de la vivienda»

Ricardo Pumar, presidente de Insur, en las oficinas centrales del grupo
Elena Martos

El ochenta aniversario de Grupo Insur ha puesto el foco sobre la actividad de esta promotora andaluza que dio el pasado 23 de septiembre el pistoletazo de salida a los actos de tan señalada efemérides. Acostumbrado a la discreción, su presidente, Ricardo Pumar (Sevilla, 1958), ... acelera los anuncios de nuevos proyectos que engordan una cartera ya de por sí abultada. La compañía presentó en junio unos resultados de récord y cerrará el año con grandes cifras. También con nuevos desarrollos en la ciudad en la que empezó todo. Sevilla sigue siendo el núcleo de operaciones de una empresa que afronta la siguiente etapa de crecimiento con las miras puestas en nuevos mercados, pero manteniendo en pie y reforzados los tres pilares que la han hecho grande: la gestión patrimonial, la promoción residencial y el desarrollo de oficinas y hoteles.

