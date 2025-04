Ricardo Pumar (Insur): «Sevilla está menos tensionada que otras grandes capitales»

Grupo Insur ha presentado esta semana unos resultados expansivos en la Junta General de Accionistas, con más de 185 millones de euros de negocio (un 55% superior al del ejercicio anterior) y un ebitda de 39,2 millones (+25%). «En este 2025 se cumplirán prácticamente ... todos los los objetivos que nos marcamos en nuestro plan estratégico», afirma Ricardo Pumar, presidente de la compañía sevillana. En estos meses también se ha iniciado la reflexión para la nueva hoja de ruta que marcará el rumbo hasta 2030, en un momento en el que Insur debe aprovechar la especialización que ha logrado en «la promoción de activos terciarios, como edificios de oficinas y hoteles, donde ha logrado un posicionamiento muy destacado».

—Insur vivió en 2024 un año récord en facturación y beneficio. ¿Qué factores explican este resultado?

—Son la consecuencia del cumplimiento del plan estratégico que iniciamos en 2021. Los primeros años hicimos inversiones que debían tener su fruto al final del periodo, como ha ocurrido en 2024 y también veremos en este año, en el que mejoraremos las cifras. Pese a todo, ha sido una etapa compleja, con problemas en la cadena de suministro tras la pandemia, con la inflación que se aceleró con la invasión de Ucrania, una subida de tipos de interés muy rápida, y con turbulencias financieras con la caída de diversos bancos en EEUU en 2023, que también impactó en Europa.

—Se ha repartido un dividendo de 0,55 euros por acción, casi un 90% superior al del pasado año…

—Es simplemente una consecuencia directa del crecimiento del negocio: nosotros repartimos entre los accionistas entre el 45 y el 50% del beneficio, y el resto lo destinamos a crecer y fortalecernos, porque como empresa con ochenta años de historia tenemos una visión a muy largo plazo. Hay otras empresas cotizadas del sector que están siendo más agresivas en el reparto de dividendo, pero en nuestro caso nuestra filosofía no ha cambiado.

—En 2015 la compañía inicia un proceso de diversificación en mercados, geografías y fuentes de financiación. La dependencia del mercado de Sevilla se ha reducido notablemente...

—Sevilla es un mercado importante para nosotros, pero hemos conseguido hitos muy importantes, como que más del 25% del negocio patrimonial provenga de nuestros activos en Madrid, lo cual no es sencillo en un periodo relativamente corto de tiempo.

—El próximo plan estratégico, además de incidir en esas líneas, ¿qué aspectos quiere reforzar?

—Queremos aprovechar el posicionamiento tan sólido que hemos logrado en la actividad de promoción terciaria. En este momento tenemos en fase avanzada de construcción y comercialización dos proyectos de edificios de oficinas en Málaga (Ágora y Noa) y otro en Madrid (Elever en Las Tablas). Junto a ello, también tenemos proyectos de hoteles en tanto en Valdebebas como en Sevilla (IDS Nervión). Globalmente, estamos desarrollando proyectos en oficinas y hoteles que superan los 220 millones de euros, no hay muchas empresas con esas cifras en España. Es un área que requiere más especialización, y esto significa que la competencia es menor y los márgenes son mayores, la construcción de los edificios de oficina es más industrializada y hay más estabilidad en proveedores y costes de construcción.

—El plan estratégico contemplaba una ampliación de capital de 60 millones para elevar la liquidez de la acción. ¿Se podrá materializar?

—Siempre hemos dicho que una ampliación de capital era un objetivo condicionado al valor de la acción, que se redujera el diferencia que existe entre el valor real y el valor en bolsa. Y está ocurriendo, especialmente en el último años, pero el mercado aún no refleja nuestro valor real. No sabemos cuándo acabe el plan estratégico qué grado de reducción habremos conseguido, pero hoy por hoy no podemos plantear una operación mientras no crezca la cotización al nivel que creemos que debe estar.

—Hay más demanda que oferta en el mercado inmobiliario. ¿Es una buena coyuntura para las empresas del sector?

—Si pensamos solo a muy corto plazo, sí. Pero a largo plazo es una circunstancia que impacta negativamente en toda la economía, y por lo tanto también en nuestro sector. La escasez de vivienda está limitando la creación de nuevos hogares, la llegada de inmigrantes, la movilidad laboral, las expectativas de emancipación de los jóvenes… son factores que constriñen el crecimiento de una economía y de una sociedad.

—¿Percibe tensión en Sevilla para el desarrollo de nuevos proyectos?

—Sevilla está menos tensionada que otras grandes capitales, especialmente en el caso del área metropolitana, donde hay grandes zonas en desarrollo como Entrenúcleos, y se deben reactivar las grandes áreas que quedaron del anterior PGOU. En general, para aliviar zonas tensionadas hay que buscar fórmulas que agilicen el desarrollo de suelo urbanizable y propicien que le podamos dar respuesta a la demanda.

—El otro cuello de botella son los profesionales. Hay dificultad para encontrar profesionales. ¿Avanza la construcción industrializada?

—Queda todavía mucho camino por recorrer para lograr la madurez. Nosotros ya estamos incorporando cada vez más elementos, y ahora iniciaremos una promoción en la que los baños serán prefabricados. Aunque el coste económico sigue siendo todavía mayor, hay factores que la hacen competitiva, como el tiempo de entrega, la gestión de la posventa o la seguridad en los tiempos de entrega.