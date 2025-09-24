Ricardo Pumar: «Muchas empresas nacen y desaparecen, no es fruto del azar cumplir 80 años»

Pocas promotoras inmobiliarias pueden celebrar en España un aniversario tan redondo como 80 años. Eso es lo que ha hecho este miércoles Insur, el grupo liderado por Ricardo Pumar, que ha soplado las velas en un acto conmemorativo en el Real Alcázar de ... Sevilla. El evento ha reunido a un numeroso público formado por representantes del mundo de la empresa, la política y la sociedad civil que han dado la enhorabuena a la compañía.

El presidente ha iniciado su discurso con un reconocimiento a todos los que han hecho posible esta trayectoria de ocho décadas «de ilusión compartida». «Este acto es un homenaje a los que nos precedieron, a las personas valientes que fundaron nuestra empresa y a los que vinieron después y nos transmitieron sus valores, gracias a ellos hemos construido buenos edificios y relaciones duraderas con nuestros clientes y proveedores».

Pumar ha tenido palabras de recuerdo para su abuelo Prudencio y su padre José Manuel, que pusieron los cimientos de la empresa. También ha hecho mención para dos directores generales, José Millán y Joaquín González, que la hicieron crecer. «Nuestra mayor fortaleza es el equipo humano, mujeres y hombres que han dejado lo mejor de sí mismos en nuestra compañía. Siempre hemos sido conscientes de que el factor humano es lo más importante, un equipo preparado y alineado con objetivos y estrategia del grupo«, ha destacado.

José Luis Sanz, Ricardo Pumar y Antonio Sanz manuel olmedo

El empresario ha hecho un recorrido por la historia de Inmobiliaria del Sur desde su fundación en septiembre de 1945 hasta hoy, deteniéndose en hitos como la salida a Bolsa en 1984 o los cambios en el accionariado en distintas épocas para poder cumplir los retos del momento. «Muchas empresas nacen y desaparecen. No es fruto del azar cumplir 80 años y gracias a ese legado y esa orientación, construyendo un sólido patrimonio, pudimos hacer frente a todas las crisis y en especial a la gran recesión«, ha recordado. En ese dramático periodo Insur cumplió todos sus compromisos con los acreedores, mantuvo la misma configuración accionarial y al mismo equipo humano.

«Hoy tenemos una empresa preparada para ser no sólo líder en la región también uno de los primeros referentes en el ámbito nacional», ha continuado. Tras la reciente extensión a Valencia, está presente en los principales mercados del país con especial intensidad en Madrid. Insur tiene 2.800 viviendas en desarrollo y un banco de suelo para otras 2.200 más. Además desarrolla tres nuevos edificios de oficinas de 30.000 metros y dos hoteles con más de 400 habitaciones.

De cara a futuro, ha compartido objetivos como continuar con el crecimiento sostenible y un mayor compromiso social con la formación, la construcción responsable y el desarrollo de nuestra tierra.

Colaboración público-privada

Justo después ha tomado la palabra el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, que ha definido la compañía como «un pilar fundamental de nuestra economía», recordando que «es un grupo inmobiliario que cotiza en bolsa y cuyo compromiso con las personas y el medio ambiente son ejemplos a seguir para un sector en permanente transformación». Sanz ha destacado que «al igual que Insur, en el Gobierno andaluz sabemos que el futuro de la vivienda debe construirse sobre bases sólidas, sin ideologías ni prejuicios, impulsando medidas concretas para abordar el acceso a la vivienda«.

El consejero ha enumerado las medidas puestas en marcha para facilitar la emancipación de los jóvenes y para dar soluciones a las familias que necesitan un hogar. Entre ellas ha destacado la nueva Ley de Vivienda, la creación de bolsas de suelo para construir VPO y la ampliación del parque público residencial. Para concluir, ha compartido su deseo de que «estos ochenta años sean sólo el impulso para los próximos ochenta».

La tercera intervención ha correspondido al alcalde, José Luis Sanz, ha definido a la promotora como «puro talento sevillano, un reflejo de lo que hace única a nuestra tierra». «Insur ha generado en la ciudad mucho más que inversión, ha provocado un auténtico efecto multiplicador en el desarrollo urbano, en la creación de empleo y en nuevas oportunidades», ha señalado.

El regidor no ha perdido la ocasión para lanzar un reto a la firma que es «apostar juntos por un modelo aún incipiente, pero con potencial de crecimiento indudable, la colaboración público-privada». José Luis Sanz también ha recordado el ambicioso plan del Ayuntamiento para construir vivienda protegida y ha señalado que tiene en marcha la promoción de 2.200 VPO en la ciudad.

En línea con esta visión, Insur ya trabaja en su nuevo Plan Estratégico 2026–2030, una hoja de ruta que marcará las prioridades para los próximos años y que busca reforzar su posición en el mercado a través de un crecimiento sostenible, la digitalización de procesos, la excelencia operativa y el compromiso con el entorno social y ambiental.

La pasada primavera compartió su balance de resultados con una cifra de negocio de unos 185,8 millones de euros en 2024, un 55,1% más con respecto al ejercicio anterior, mientras que el Ebitda se situó en 39,2 millones de euros, un 24,4% más. La actividad de promoción residencial sigue siendo la más importante. El año pasado el grupo Insur entregó 455 viviendas y ha registrado 640 preventas, alcanzando un acumulado de 906 viviendas por valor de 293 millones de euros.