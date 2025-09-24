Suscríbete a
Ricardo Pumar: «Muchas empresas nacen y desaparecen, no es fruto del azar cumplir 80 años»

La promotora Insur celebra su 80 aniversario con una estrategia de crecimiento a cinco años y el refuerzo de la línea de promoción terciaria

Grupo Insur refuerza su estructura con el objetivo de liderar la promoción residencial en zonas clave

El presidente de Grupo Insur, Ricardo Pumar, durante el acto MANUEL OLMEDO
Elena Martos

Pocas promotoras inmobiliarias pueden celebrar en España un aniversario tan redondo como 80 años. Eso es lo que ha hecho este miércoles Insur, el grupo liderado por Ricardo Pumar, que ha soplado las velas en un acto conmemorativo en el Real Alcázar de ... Sevilla. El evento ha reunido a un numeroso público formado por representantes del mundo de la empresa, la política y la sociedad civil que han dado la enhorabuena a la compañía.

