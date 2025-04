Ricardo Hausmann: «Europa es el proyecto político más ambicioso de la humanidad»

El profesor de Harvard Ricardo Hausmann (Caracas, 1956) se ha propuesto realizar un diagnóstico exhaustivo sobre la economía de Andalucía para identificar las áreas en las que puede crecer y cree que la energía verde será un factor determinante porque las industrias necesitarán instalarse ... en ubicaciones donde se pueda lograr un suministro barato y limpio.

Con experiencia realizando estudios en más de 50 países, es la primera vez que el economista ejecutará uno en España y se alegra de la comunidad elegida. «Me une a ella una relación de muchos años como asesor de Abengoa», reconoce el también exministro de Venezuela.

Preocupado por la seguridad global, Hausmann cree que si Trump vuelve al poder será importante impulsar la capacidad de la industria de defensa. Es un ferviente admirador de Europa porque considera que es el mayor proyecto político de la humanidad. «Es fácil quejarse, pero desde donde yo me siento, Europa es un milagro», asegura.

—¿Cómo puede afectar a la economía europea y española en particular un cambio de gobierno en los Estados Unidos?

—Afortunadamente puedo votar en esas elecciones y te garantizo que no lo haré por Trump. Me preocupa la seguridad global y creo que la alianza de la OTAN ha sido extremadamente útil para la paz mundial. Me parece que en un escenario en el que Trump es presidente va a ser muy importante para Europa desarrollar la capacidad de defenderse. La industria de defensa va a ser una de las industrias que crezca y Andalucía debería estar pensando en explorar oportunidades en este espacio.

—¿Qué rumbo cree que va a tomar Europa?

—Soy un ferviente admirador de Europa. Creo que es el proyecto político más ambicioso que la humanidad jamás ha intentado. En América Latina somos 18 países que hablamos el mismo idioma, tenemos una sola religión dominante y prácticamente nunca hemos tenido guerras. Sin embargo, ha sido imposible lograr un mercado común latinoamericano o un acuerdo a pesar de que lo hemos intentando por lo menos desde que yo estaba en la escuela primaria en la década del sesenta. Hemos hecho poquísimo progreso y, frente a eso, me quito el sombrero ante lo mucho que ha avanzado Europa. Es muy fácil quejarse de las dificultades, pero visto desde donde yo me siento, Europa es un milagro.

—¿Cómo valora las políticas europeas para impulsar el conocimiento verde? ¿Está dando los pasos necesarios para descarbonizarse?

—Europa está tomándose en serio la necesidad de apoyar tanto la transformación digital como la verde y también impulsar la investigación y el desarrollo. Sevilla tiene el Joint Research Centre, uno de los grandes centros de investigación más importantes de la Unión Europea. Están generando ideas muy importantes para el desarrollo. Hay muchas cosas buenas a nivel europeo, algunas recientes son en respuesta a la iniciativa que tiene EE.UU. en este ámbito y a que China ha tomado una ventaja importante en un conjunto de industrias verdes. Hay una cierta sensación de competencia y parte de ella es sana porque obligará a cada uno a ser más creativo.

—España ha sido pionera en medidas como el impuesto al plástico porque es el único país del entorno que cuenta con él. Algunas industrias creen que lastra su competitividad. ¿Cree que iniciativas de este calibre deberían darse en todos los países europeos a la vez?

—Pongamos el caso de Israel. Tenían un problema porque escaseaba el agua. Había que minimizar este dolor de cabeza con soluciones como el riego por goteo, las tecnologías de desalación o sistemas para identificar dónde se pierde el agua potable. Resulta que todas esas soluciones a la escasez se volvieron luego líneas muy exitosas de exportación porque no eres el único en el mundo al que le falta agua. ¡El mundo va a querer salir del plástico y buscar soluciones a ese problema! Puedes desarrollar tecnologías que te permitan ser exportador de esa solución para que el mundo deje de usarlo. En ese sentido, hay buenas experiencias españolas. La primera región en meterse en el eólico fue Navarra y ahora tiene a Siemens Gamesa. Andalucía fue pionera en el proceso de energía solar y ha instalado plantas de energía termosolar de concentración en muchos sitios. Si tienes mucho sol, tienes incentivos para ver cómo lo monetizas, lo que te lleva a desarrollar tecnologías solares que no solo te permiten generar electricidad sino también exportar tecnología. Espero que eso ocurra con el plástico.

—Aunque no es partidario de recetas universales, ¿cuáles cree que son los ingredientes necesarios para que una economía despegue?

—Nuestra filosofía es, tal y como dijera Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. No hay tal cosa como un traje perfecto, pero puede haber uno perfectamente tallado. El secreto de nuestro trabajo es tallar al contexto porque cada región es distinta y empieza el juego con diferentes capacidades. Hay que tener muy claro cuál es tu mano de cartas para pensar cómo jugarlas y eso nos lleva a ser muy alérgicos a las recetas generales. ¡Hay que ser creativos sobre cómo jugarlas!

—¿Cómo son las cartas que tiene en su mano Andalucía?

—Es una región diversa, pero hay una oportunidad general, diría que todas las regiones deben explorar cómo aprovecharla: el mundo va a querer descarbonizarse. Ha habido mucho énfasis en hacer que cada región se enfoque en reducir sus emisiones. Nosotros enfatizamos el otro lado de esa moneda: para que el mundo pueda descarbonizarse, va a necesitar muchas cosas y alguien va a tener que producirlas. Hay que electrificar todo lo que se pueda electrificar y hacer esa electricidad de manera limpia. Para eso hace falta una gran cantidad de metales, baterías, cables, electrolizadores… ¡Una gran cantidad de cosas! Hay que preguntarse cuáles de esas cosas las puede desarrollar Andalucía. Un segundo gran tema, pensamos que las energías verdes se diferencian del petróleo en que este es increíblemente barato de transportar. Si en Arabia Saudí un barril cuesta 80, lo tienes a 82 en Japón o Róterdam. Esto hizo que la disponibilidad local de energía no determinaba la ventaja comparativa. Es decir, países pobres de energía se podían dedicar a hacer productos intensivos en ella. El acero se produce en China, Japón o Alemania, que son pobres en energía. ¡Pero la energía verde es increíblemente difícil de transportar! Quien la tenga barata va a tener una ventaja. Las actividades intensivas energía de Europa se van a tener que desplazar hacia sitios que puedan generar energía verde y Andalucía es uno de ellos. Es otro tema a explorar.

—Tras su diagnóstico, ¿van a establecer objetivos y pautas concretas en las que enfocar las políticas públicas?

—Vamos a explorar cuáles son las actividades económicas que pensamos que están en el adyacente posible de cada provincia, con una reflexión sobre qué habría que hacer para desarrollarlas. Es una alianza a cuatro. Oliver Wyman verá cuánta financiación necesitan las empresas andaluzas y cuáles pueden venir a invertir en la región, Unicaja se centrará en cómo desplegar el capital financiero y la Junta en aportar datos y pensar cómo materializar el crecimiento. ¡La alianza tiene cuatro buenas patas!

—¿Cuándo se verán los frutos de su estudio?

—Todos estos procesos de cambio en la estructura económica son a medio plazo. Esperamos acabar el estudio en seis meses y, de ahí, esperamos que se generen iniciativas. Contribuiremos a los procesos de transformación que ya están en curso en la región.

—Le oí decir en la presentación del proyecto que habían elegido a la región por tener una de las más altas tasas de paro y la menor renta per cápita del país. ¿Cómo está en otros indicadores como la esperanza de vida o la incorporación de la mujer al mercado laboral?

—No tengo los datos andaluces ahora mismo, pero España está muy bien en esas medidas. Tiene una expectativa de vida superior a la de Estados Unidos, y su tasa de participación laboral femenina está a la par que la de EE.UU.. La tasa de educación universitaria pasó de ser una fracción de la de EE.UU. a ser ligeramente superior. El país ha hecho enormes progresos en muchos indicadores fundamentales de desarrollo, pero lo sorprendente es que la brecha de renta per cápita no se ha cerrado. La única forma de explicarlo es porque la brecha tecnológica se ha ampliado. Esa brecha refleja la capacidad de implementar tecnologías que el mundo ya ha desarrollado. España hizo mucho progreso en el pasado pero no en los últimos 25 años. El índice de complejidad económica evalúa cuánta de esa tecnología se ha ido difundiendo y muestra un rezago creciente en España e indica que Andalucía es la más rezagada. ¡Necesitamos lograr que Andalucía se meta en nuevas áreas económicas en las que se incorporan nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas! Queremos saber cuál es la mejor forma de moverse hacia esas áreas para poder desarrollar tecnologías con las que aumentar la productividad y los ingresos.

—Para hacerlo necesita más piezas con las que jugar al Scrabble. Usted plantea esta teoría que indica que los productos son como palabras que se construyen juntando letras y, por eso, una región necesita tener muchas y diversas letras. ¿Andalucía debe conseguir la 'ñ'?

—También son necesarias las vocales. La 'ñ' tiene mucho valor pero no entra en muchas palabras. Puede ser una letra bastante exclusiva, tienes que tenerla, pero también todas las otras que van en la palabra. Con que te falte una sola letra ya no puedes hacer la palabra. Hay un debate sobre si los gobiernos tienen que tener políticas generales que traten a todas las industrias por igual o políticas específicas para cada una. Nuestra filosofía es que las políticas deben ser tan generales que sea posible y tan específicas como sea necesario. Cada industria usa unas letras muy generales y otras más específicas.

—A veces una región logra una pieza nueva con una empresa emergente, pero al final se acaba vendiendo a una compañía mucho mayor de otro país. ¿Cómo se afronta el problema de la fuga de 'startups'?

—No sé si es un problema o una solución. En Israel hay muchas 'startups', pero las empiezan con la idea de que en cierto momento las sacarán a bolsa o las venderán. Ambas son dos formas de venderlas, ellos calculan cuánto dinero generan por estas dos vías. Eso se vuelve una fuente muy importante de ingresos, hay ciertos años en los que estas dos fuentes han sido más importantes que las exportaciones. Tienen una máquina de hacer estas 'startups'. Dado el tamaño del país y de su sistema financiero, las empresas encuentran que podrían crecer más si se mudan a mercados más grandes con sistemas financieros más profundos, pero no quiere decir que el país no le saque jugo a haber creado esas empresas. Sería buenísimo que haya todo un acueducto de 'startups' que sigan ese camino.

—Usted ya ha realizado diagnósticos similares en otros países como Albania. ¿Cómo les fue? ¿Han cuantificado el impacto?

—Hemos trabajado como en unos 50 países en todos los continentes: en este momento estamos en Estados Unidos, México, Marruecos y Azerbaiyán. A menudo lo hacemos a nivel nacional, pero crecientemente a nivel de región, provincia o ciudad. En Andalucía seguramente trabajaremos a nivel de provincia. Nuestra filosofía es que los lugares no crecen haciendo más de lo mismo. Tienen que empezar a hacer cosas que no hacían antes y que son más complejas. No es un proceso aleatorio, tiene que ver con lo que llamamos el adyacente posible. Parte del proyecto es identificar esas adyacencias y cuáles son más atractivas. Aclarar eso facilitará a las autoridades y al sector privado y financiero saber hacia donde se quieren dirigir. Siempre nos gusta saber sobre el impacto que tenemos, pero es una área que es extremadamente imprecisa. Las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Si este proyecto tiene algún efecto positivo, cada uno de los participantes va a pensar que su granito de arena fue crítico. Atribuirse un impacto tiene que hacerse con una infinita humildad, en realidad las cosas involucran a mucha gente y los logros son compartidos. Si somos efectivos, lo seremos por haber participado en el proceso de reimaginar Andalucía, pero ese proceso será obra de muchos.

—Y en la reimaginación de esos otros países, ¿qué mejoras hubo por ejemplo en Albania, fue en términos de empleo, número de empresas, productividad...?

—Cuando fui por primera vez a Albania fue hace once años. Mi primer diagnóstico fue que el país se enfrentaba a una crisis fiscal, eléctrica y bancaria. Nuestra primera gran prioridad era que no explotaran. En cuanto a lo fiscal, es acelerar el crecimiento mientras se suben los impuestos y se reduce el déficit, lo logramos. Tuvimos que trabajar en aumentar la competitividad en distintas áreas como el turismo, la agricultura, la minería y la manufactura. La electricidad, que era un cuello de botella, se convirtió en una fuente de crecimiento. Hoy Albania es de lejos el destino turístico que más crece en el mundo. Ahora, le doy todos los méritos al gobierno de Albania y a sus socios. Me siento muy satisfecho de haber participado en ese proceso, pero esa victoria tiene muchos padres.