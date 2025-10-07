Renault pesca en Volkswagen a su nuevo director general para España

Suscríbete a
El turco Erdem Kizildere liderará las operaciones comerciales de la compañía

Erdem Kizildere, nuevo director general de Renaul Alpine
S. E.

El grupo Renault ha fichado a Erdem Kizildere como nuevo director general de las marcas Renault y Alpine en España. El profesional turco, que hasta ahora era director de ventas de mercados internacionales de Seat y Cupra (grupo Volkswagen), sustituirá a Sébastien Guigues ... a partir del 17 de noviembre de 2025.

