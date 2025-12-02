Suscríbete a
Más 'real estate' y menos bolsa: así invierten los 'family office' patrios

Las organizaciones se profesionalizan como ocurre con el vehículo de los dueños de Persán o Cosentino

Trajano vende sus activos y cierra un ciclo como vehículo inversor de los grandes 'family offices'

Cuando más patrimonio gestionan estas organizaciones, más apuestan por el 'real state'
Cuando más patrimonio gestionan estas organizaciones, más apuestan por el 'real state' freepik
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Los 'family office' españoles muestran un fuerte apetito por el sector inmobiliario y, de hecho, cuanto mayor es el volumen de inversión que gestionan, más refuerzan su apuesta por el ladrillo. Esta dinámica contrasta con la tendencia internacional, donde a medida que ... crece el tamaño de estas estructuras se tiende a reducir la exposición al 'real estate' en favor del 'private equity'.

