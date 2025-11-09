Suscríbete a
ABC Premium

entrevista

Rafael Sánchez (Endesa): «Los proyectos acaban en Francia, vivir sin redes es renunciar al crecimiento»

«Hay zonas de Andalucía en las que se rechazan hasta el 75% de los proyectos industriales»

Las mineras de la Faja Pirítica brillan en Bolsa: Grupo México y Atalaya baten máximos

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
El director de Endesa en Andalucía, Rafael Sánchez Durán, en la central de Endesa en Sevilla
El director de Endesa en Andalucía, Rafael Sánchez Durán, en la central de Endesa en Sevilla maría guerra
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un centro de datos y un buque transatlántico que quiera apagar su motor y conectarse a la red eléctrica cuando está atracado en puerto tienen en común que ambos necesitan tanta energía como una ciudad de más de 130.000 habitantes. En España cada vez ... son más los proyectos que no consiguen 'enchufarse' a la red y acaban buscando alternativas en otros países como Francia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app