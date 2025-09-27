El proyecto minero de Aznalcóllar resolverá la contaminación histórica de la zona

Participantes en la mesa sobre la gestión del agua en la minería

Bajo el suelo de Aznalcóllar existen millones de toneladas de minerales. Pero en este entorno minero también aguardan dos cortas mineras, que son las cicatrices visibles de donde hubo actividad extractiva en el pasado. En ellas se acumulan más de 17.000 millones de litros de agua desde hace más de dos décadas. El nuevo proyecto resolverá la contaminación histórica de la zona y se ocupará de depurar el agua y restaurar las hectáreas de los alrededores.

Esta es la filial española de Grupo México, un gigante del sector minero, que va a poner en marcha en este entorno el que será su primer proyecto en Europa. Antes de iniciar su actividad, debe dar una solución a ese pasivo ambiental.

Para ello, ha adjudicado a Aqualia una infraestructura clave: una planta de depuración y tratamiento. ¿El objetivo? Sanear el recurso hídrico para que, una vez limpio, se pueda verter de forma controlada al Guadalquivir.

En este proceso ha sido fundamental la ingeniería sevillana Inerco, que lleva años estudiando la composición exacta del agua del río. Emplea un programa informático que, a partir de datos históricos y parámetros técnicos, permite prever cómo se comportará ese agua cuando se mezcle con el resto del cauce.

Cuarto productor de cobre

La firma que impulsa el proyecto minero es el cuarto productor de cobre del mundo, con más de una decena de yacimientos repartidos por Estados Unidos, México y Perú. También busca recursos en Argentina, Chile y otros puntos de América Latina.

El recurso elegido para su aterrizaje en el Viejo Continente es un 'brownfield', que es la expresión usada en el argot minero para designar un terreno en el que ya hubo actividad en el pasado. «Cuando llegamos no quedaba casi nada, todas las instalaciones se habían cedido o vendido y tuvimos que empezar desde cero», asegura el director de Operaciones de Minera Los Frailes.

Su compañía prevé extraer 2,7 millones de toneladas de minerales anuales durante los próximos 20 años y lo hará de forma subterránea. «Dependiendo del precio del mineral, podríamos aumentar las estimaciones si se pueden procesar más recursos en el futuro», matiza.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 500 millones de euros y la creación de unos 2.000 empleos durante el pico de más actividad. A lo largo de la vida de la mina, la plantilla se mantendrá en torno a 450 trabajadores. En primer lugar, se depurará el agua y, previsiblemente, la explotación podrá estar activa alrededor de 2028.

Un problema heredado

Las cortas acumulan agua desde hace años. «Ahora tenemos que buscar una solución a un problema heredado de siglos de minería», resume el director de Hidrogeología de Minera Los Frailes. Tras la marcha del último operador en el año 2001, la Junta de Andalucía asumió el mantenimiento de la zona para evitar un vertido de agua contaminada, con un gasto anual «de unos dos millones de euros».

El director de Operaciones de MLF, Miguel Ángel González, durante su intervención víctor rodríguez

Hace una década, el gobierno andaluz convocó un concurso público para que un nuevo operador pudiera explotar los recursos de la zona a cambio de desarrollar una solución ambiental definitiva.

«Estamos a tiempo», asegura el director de Hidrogeología, a la vez que insiste en que «el nivel de agua sube con la lluvia» y, por ello, «no se puede demorar más la construcción de la planta». La inacción podría implicar «el rebose de agua muy contaminada», avisa Olivas.

La infraestructura clave: la planta de Aqualia

Antes de construir la infraestructura para depurar el agua, Aqualia ha tomado más de 100 muestras y ha analizado «más de 5.000 parámetros». «Ya hemos realizado ensayos en plantas pilotos y contamos con experiencia en la mayoría de los proyectos industriales mineros en la Faja Pirítica», asegura el director de Estudios de la firma, Antonio Arias.

Antonio Arias, director de Estrudios de Aqualia víctor rodríguez

Con más de 1.000 plantas construidas en sus 50 años de historia, la compañía se especializa en resolver problemas industriales, de sectores como la minería, el energético, el agroalimentario o las refinerías, entre otros. La nueva instalación incorpora control inteligente y soluciones de Inteligencia Artificial.

Más de 3.000 datos y muestras de 15 años

Una vez tratada, el agua se verterá al río Guadalquivir. Inerco, la empresa encargada de analizar el impacto en este entorno ha realizado diversas modelizaciones para predecir qué comportamiento tendrá en el río.

Esto es posible gracias a un software que evalúa la cantidad, velocidad y características del vertido, así como los parámetros del receptor. Por otro lado, ha estudiado el estado actual y ha constatado que «no es bueno debido a un exceso de nutrientes».

«Pero no es por contaminación minera», explica el responsable de Medio Ambiente de esta empresa, José Leal. Tras analizar más de 3.000 datos con información de los últimos 15 años entre la presa de Alcalá y la corta Cartuja, su trabajo concluye que «los niveles están muy por debajo de los límites medioambientales que marca la normativa».

«Tampoco se superarán en ninguno de los 85 escenarios posibles que se han analizado, no conozco una instalación en España con este nivel de garantía», asegura Leal. Además, el vertido contará con controles regulares diarios en cuatro puntos del río y los datos se revisarán semanalmente.

José Leal, director de Medio Ambiente en Inerco víctor rodríguez Los resultados del 'examen' al río La ingeniería Inerco ha radiografiado el estado del río Guadalquivir para determinar qué metales están disueltos en sus aguas y en qué porcentaje. De esta forma, el análisis ha identificado que «la presa de Alcalá del Río es la principal fuente de aporte de metales al estuario», con una contribución «superior al 75%», llegando en algunos casos, como el del cobre, a «estar por encima del 90%». En el caso, de este último metal, el sector minero representa tan solo, el 2,6% de los aportes, según indica la firma. Asimismo, no se ha podido cuantificar la contribución de fuentes difusas como la agricultura, por el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios. «El estudio está realizado en base a datos procedentes de fuentes oficiales o entidades acreditadas asociados a un periodo de 15 años», explica José Leal.

Donde hay mina, hay licencia social

El proyecto cuenta con el respaldo mayoritario de los vecinos Aznalcóllar. «El pueblo sabe de las bondades que representa tener una mina porque genera empleo de calidad», apunta el director de Operaciones de Minera Los Frailes. Su alcalde, Juan José Fernández, ha hecho una férrea defensa de la minería.

«Pido al resto del público general que esté tranquilo y tenga confianza porque la autoridad ha sido muy exigente y llevamos casi diez años con estudios y comprobaciones», concluye González.

De su lado, Aminer, la asociación que representa la minería metálica en España, continuará divulgando la realidad del sector. «Donde hay mina siempre hay licencia social, el problema es el desconocimiento», apunta la gerente de la entidad, Estefanía Delgado.

«El agua se devuelve en mejor estado»

Según explica, la asociación centra sus esfuerzos en dar a conocer que el recurso del agua «se usa de forma correcta» y que, en muchos casos, «se devuelve en mejores condiciones de las que lo han tomado». «Seguiremos difundiendo información basadas en datos y análisis», insiste, a la vez que recuerda que «para continuar con las energías limpias y la digitalización es necesario extraer minerales».

La gerente de Aminer, Estefanía Delgado, durante la mesa víctor rodríguez

«El segundo éxito de este proyecto será evitar que la sociedad tenga que tener esa espada de Damocles con el agua y que, al finalizar, se hayan restaurado de forma definitiva unas 600 hectáreas en las que en el pasado hubo minería», concluye el director de Hidrogeología.