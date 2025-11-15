Suscríbete a
Los promotores privados entran de lleno en la construcción de vivienda asequible en Andalucía

El sector empieza a asumir proyectos de VPO en grandes ciudades como Sevilla y Málaga tras dos décadas de parálisis

La malagueña Lagoom Living construirá las 691 VPO de alquiler de Fibes

Varias de las promociones que se levantan en Palmas Altas
Varias de las promociones que se levantan en Palmas Altas
Elena Martos

La urgente necesidad de vivienda está empujando a las promotoras privadas a proyectar residenciales a precios asequibles. Los ejemplos se multiplican en Andalucía, donde se han flexibilizado los requisitos para facilitar la puesta en el mercado de más oferta. Las propuestas de colaboración público- ... privada, líneas de ayuda como el Plan Vive o el nuevo decreto andaluz del suelo que entró en vigor el pasado febrero han reactivado una actividad que el sector privado tenía abandonada desde hace dos décadas.

