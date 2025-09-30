La promotora ABU deja el edificio Filella se muda a la calle San Fernando

La promotora ABU estrena nuevas oficinas para concentrar a todo el equipo en el mismo edificio y ampliar las capacidades. La sede se traslada ahora al número nueve de la calle San Fernando, donde ocupará un inmueble completo. Fuentes de la compañía confirman que la ... mudanza será pronto y «responde al crecimiento sostenido de la empresa y a la necesidad de contar con unas instalaciones más amplias, modernas y funcionales«.

Sobre la ubicación, señalan que «se trata de una zona de alto valor histórico, conocida por su elegancia, su cercanía a enclaves como la Universidad de Sevilla, el hotel Alfonso XIII o los jardines del Alcázar, y su conexión directa con el pulso institucional y cultural de la ciudad». «Esta ubicación no solo aporta prestigio, sino también una excelente accesibilidad para empleados, colaboradores y clientes», indican.

Una de las intenciones de la promotora que preside Jesús Vera es mejorar las condiciones de trabajo para un equipo cada vez más numeroso. Además, también está diseñado para adaptarse a las nuevas necesidades operativas y estratégicas de la compañía.

«Los años ABU ha pasado en el edificio Filella, que es un emblema para Sevilla y muy especial para la promotora, han sido clave desde los inicios la compañía, pero este cambio refleja el momento que vive el grupo promotor: más proyectos, más talento incorporado al equipo, más retos por delante y una firme voluntad de seguir creciendo desde Andalucía, pero con visión nacional», explica Rosa Villaseca, CEO del grupo promotor.

El traslado «consolida el compromiso de Grupo ABU con Sevilla, manteniendo su presencia en el centro, pero en un edificio con mayores capacidades técnicas y operativas», señala la directiva. La nueva sede «está pensada para potenciar la colaboración interna, la atención personalizada a clientes y la innovación en cada fase del desarrollo inmobiliario».

La promotora sevillana es artífice de numerosas construcciones de viviendas innovadoras en ubicaciones emblemáticas. Actualmente cuenta con más de 2.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid y San Sebastián y genera más de 4.000 puestos de trabajo. El siguiente salto será a Valencia, como avanzó la CEO a ABC en una entrevista, un nuevo mercado en el que aspira a crecer.