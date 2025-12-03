Suscríbete a
El principal objetivo de Andalucía es subir peldaños en la 'liga europea' de la I+D+i

Andalucía mejora su posición en el 'European Innovation Scoreboard', el estudio de la comisión que analiza los indicadores de 240 regiones de la UE. Sin embargo, necesita avanzar más rápido para acercarse a los puestos de cabeza

Luis Montoto

La innovación se ha situado en el centro de la estrategia de la UE. Los dos informes que han marcado la agenda del Viejo Continente –los de Enrico Letta y Mario Draghi– inciden en la urgente necesidad de construir capacidades tecnológicas autónomas, generando ... así un mercado único de la innovación y la tecnología. Esta tendencia –junto a las crecientes tensiones geopolíticas– abre un nuevo campo para el tejido empresarial que basa su actividad en el conocimiento. La Comisión Europea tiene previsto lanzar un fondo europeo de competitividad y redoblar el actual fondo de Defensa. Y como telón de fondo, ya está perfilada la propuesta del próximo marco europeo de innovación —el denominado Horizon Europe 2028-2034— que recoge una inversión futura de más de 175.000 millones de euros en I+D+i, lo que representaría un crecimiento del 80% con respecto al periodo anterior.

