Los premios cicCartuja Ebro Foods reconocen a cuatro investigadores por sus avances científicos

Cuatro jóvenes han sido galardonados esta mañana en la XV edición de los premios cicCartuja Ebro Foods, que tienen como objetivo fomentar la excelencia científica y reconocer la labor realizada por los jóvenes investigadores del cicCartuja que hayan publicado artículos en revistas de prestigio ... internacional.

En concreto, el primer premio ha sido recibido por Pedro Florido Moreno, un joven investigador del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea la Mayora, en Málaga, que ha sido el primer ganador en optar por esta nueva modalidad.

El galardonado Pedro Floriro junto a Álvaro Pimentel víctor rodríguez

Por su parte, Lucía Jiménez ha recibido el primer accésit ya que con su trabajo contribuye al campo de la biotecnología agrícola y al manejo sostenible de cultivos como el algodón. El segundo accésit se ha concedido a Blanca Baños por un estudio que identifica una nueva modificación de la proteína HuR que regula su localización en la célula, este cambio de localización juega un papel clave en su implicación en la progresión del cáncer. Por su parte, María Dolores Requena, también segundo accésit, con su estudio ayuda a la mejora de la calidad nutricional y comercial del trigo duro en almacenamiento, teniendo un impacto positivo en la salud.

CicCartuja y Ebro Foods convocan este galardón en el que concurren doce candidatos menores de 31 años que hayan desarrollado su trabajo en alguno de los tres Institutos que se integran en el cicCartuja. La dotación económica del premio, que además este año se ha ampliado hasta 15.000 euros, está patrocinada en su totalidad por la Fundación Ebro Foods, representada por su presidente, Antonio Hernández Callejas. Durante la entrega de premios, Hernández ha señalado que la compañía tiene el compromiso de ir más allá para llevar a la práctica las propuestas de los investigadores. «Estoy gratamente sorprendido porque las tesis de los premiados tienen una aplicación práctica más notoria y se abre un mundo interesantísimo con todas las investigaciones de los premiados», ha enfatizado.

En ese sentido, Noureddine Khiar El Wahabi, director del cicCartuja ha señalado durante la entrega de premios que «la ciencia no se construye solo con datos y teorías, sino con creatividad y la capacidad de imaginar soluciones nuevas y audaces ante los retos que nos enfrentamos.

Noureddine Khiar El Wahabi víctor rodríguez

Eso es lo que celebramos hoy, la visión y el ingenio de los jóvenes científicos», añadiendo que «la misión del investigador es clara: contribuir con soluciones a los principales desafíos de la sociedad. Retos que exigen compromiso e innovación».

Durante el acto de entrega de premios, los galardonados han explicado en qué ha consistido sus investigaciones, recibiendo numerosos reconocimientos por parte del público y las autoridades. De hecho, Álvaro Pimentel, segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, ha querido dar la enhorabuena a los premiados por ser «un orgullo para la ciudad». «Se está reconociendo la excelencia científica y la vocación innovadora de Sevilla, que se está consolidando como un polo de talento e innovación único en Europa».

Por su parte, Jesús Cintas, director del Secretariado de Centros, Institutos y Servicios de Investigación de la Universidad de Sevilla, ha recogido las palabras del rector, que sostiene que «este encuentro es una celebración de una alianza institucional que funciona, además de un rotundo reconocimiento al talento joven». «La Universidad de Sevilla mantiene un compromiso total e inquebrantable con el Csic, aportando capital humano e infraestructuras de primer orden». Además, también ha hecho hincapié en la importante labor de Ebro Foods en el apoyo a la investigación «convirtiéndose en un ejemplo a seguir», y ha puesto el foco en los jóvenes, sosteniendo que «son el motor más importante de nuestra sociedad y sus logros son sinónimo de perseverancia y talento».

Margarita Paneque, delegada institucional del Csic en Andalucía y Extremadura, también ha tomado la palabra durante el acto, señalando que «esta iniciativa fortalece los vínculos entre la ciencia, la sociedad y la empresa. Este es un premio por el que merece la pena estar aquí porque reconoce el talento, esfuerzo y excelencia científica de nuestros jóvenes y también nos recuerda que la investigación es una tarea colectiva sostenida en el tiempo que requiere compromiso».

Por su parte, Loreto del Valle Cebada, directora general de Planificación de la Investigación en la Consejería de Universidad, Investigación en Innovación de la Junta de Andalucía, también ha agradecido el trabajo de los investigadores y la importancia de este premio, que promueve «una investigación competitiva, rigurosa y que muestra que el verdadero motor de la ciencia son las personas».