El precio de la vivienda en Andalucía ya supera el de la burbuja y seguirá al alza

El precio de la vivienda de segunda mano en Andalucía ya ha superado el coste alcanzado durante la burbuja inmobiliaria y, previsiblemente, continuará creciendo por la falta generalizada de oferta y la alta rentabilidad de los inmuebles que se destinan al turismo.

En concreto, la comunidad ha superado en julio de 2025 el tope máximo registrado en abril de 2007. En aquel entonces, comprar una vivienda costaba una media de 200.700 euros, frente a los 208.800 actuales, según datos de Fotocasa. El metro cuadrado se situaba en ese momento en los 2.509 euros y en la actualidad asciende hasta los 2.610.

La vivienda alcanzó su tope máximo durante la burbuja inmobiliaria. Tras ello, el coste de los inmuebles cayó en picado y, desde entonces se ha comportado de forma bastante átona, con algunas variaciones como en la pandemia de Covid-19. En los últimos años, ha crecido de forma «bastante acelerada», al igual que lo ha hecho la demanda.

Más personas buscando casas que viviendas vacías

La falta de oferta, la creación de nuevos hogares, la llegada de población migrante, la pérdida de profesionales del sector de la construcción o el ritmo con el que se ponen los suelos en el mercado son algunas de las razones que contribuyen al encarecimiento, según los expertos del sector inmobiliario y los economistas consultados por ABC.

«Se está formando un tormenta perfecta», apunta Manuel Hidalgo, economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). En primer lugar, hay más aspirantes a tener una casa que viviendas vacías.

En estos momentos, harían falta «unas 150.000 en Andalucía» para cubrir la demanda actual, apunta el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado. Los datos que maneja esta patronal apuntan a que ese déficit será de 800.000 para 2030. «Aunque tenemos una tensión mucho menor, en España ahora el déficit es de 500.000 y para dentro de cinco años se prevé que la brecha sea de tres millones», asegura.

Más rentable dedicarlo al turismo

Dentro de Andalucía, la provincia en la que está más cotizado encontrar una vivienda es Málaga. De hecho, en su capital el metro cuadrado supera en este verano los 4.145 euros, según datos del citado portal inmobiliario. «Vemos difícil la solución en plazas como esta, donde la diferencia entre oferta y demanda es grande: en esta provincia faltan más de 50.000 viviendas», explica Peinado.

Una de las causas que contribuye a este desequilibrio es la compra por parte de extranjeros. «Especialmente se da en zonas costeras donde se emplea para uso turístico con alta rentabilidad», añade la directora de Gloval Analytics, Karina Katrib.

Una vivienda dedicada al alquiler turístico valerio merino

Esta demanda se corresponde tanto con inversión extranjera, como con turismo residencial o incluso vivienda vacacional, según apunta a este medio la directora de Estudio de Fotocasa, María Matos. En este caso concreto, se suma también la reciente creación de un tejido productivo de empresas tecnológicas que atrae a la ciudad a numerosos empleados.

No parece que la tendencia vaya a cambiar en los próximos años. Coincide con este diagnóstico el Catedrático en Economía de la Universidad de Sevilla José Ignacio Castillo: «seguirá ocurriendo si el modelo productivo continúa creciendo en actividades intensivas en vivienda, como es el turismo».

Los tipos de interés 'invitan' a emanciparse

A este factor se añaden un par más: la moderación de los tipos de interés está incentivando la compra de quienes tenían previsto formar su primer hogar en los próximos años.

Otro motivo es «la lentitud» con la que se ponen en el mercado los suelos y el «desembolso que deben hacer las constructoras antes de poner la primera piedra», advierte Hidalgo. También puede estar justificado con un menor «músculo sectorial» tras el abandono de la profesión por parte de algunos profesionales en la crisis de 2008 y durante la pandemia.

El coste real es inferior al descontar la inflación

No obstante, el coste real de la vivienda es menor al de 2007 si se descuenta la inflación. «Aunque el precio sea el mismo, en el fondo es más barata porque la compras con euros que ahora valen menos», añade el catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla.

«El hecho de que la vivienda y la Bolsa (Ibex 35) hayan tardado más de 18 años en alcanzar los niveles de precios de antes de la gran recesión es también un síntoma de lo lenta que ha sido la salida de la crisis económica en España, la gran mayoría de los países de la OCDE hace bastantes años que superaron esos niveles previos», valora el profesor.

Dramático para las nuevas generaciones

A pesar de que en la práctica el coste de la vivienda sea inferior al 2008, gay una realidad que no debe excluirse del análisis: el poder adquisitivo de las nuevas generaciones inferior al de las precedentes. «Por lo general, son generaciones muy golpeadas en estos años de crisis y existe un desequilibrio muy grande entre la capacidad de compra y el precio de venta», concluye el economista Hidalgo.

«Quizás el precio sea ahora y fuese entonces una barbaridad en relación a los salarios y el número de veces que los necesitamos para poder pagar la vivienda», apunta el representante de los promotores. La mala noticia para quienes aspiren a adquirir un inmueble es que el mercado vaya a tocar techo pronto si se mantiene el ciclo económico.

«En el último dato interanual del que disponemos, el coste ha subido un 17% en Málaga y un 11% en Sevilla», remarcan desde la tasadora Gloval. ¿La solución? «Una verdadera política de creación de vivienda, en la que gran parte sea protegida y asequible», reclaman los promotores.