Los polvorones y mantecados de Estepa serán un 7% más caros esta Navidad

Arranca en Estepa la campaña de producción de dulces navideños. En concreto, el Consejo Regulador de las IGP Mantecados de Estepa y Polvorones de Estepa ha anunciado el comienzo de la actividad en las 18 fábricas amparadas bajo el sello de calidad, con un objetivo ... claro: afianzar la producción de 15 millones de kilos.

No obstante, habrá subida de precios de los polvorones y mantecados. La subida media prevista será de entre un 5 y un 7%, según la variedad, situándose muy por debajo de la que experimentarán otros dulces navideños.

Aun así, desde el Consejo Regulador se quiere subrayar el esfuerzo constante de las empresas de la localidad «para que estos incrementos repercutan lo mínimo posible en el consumidor».

Una campaña complicada

Y es que la campaña 2025 se presenta marcada por factores externos, como el incremento de precio de las materias primas esenciales (almendra y chocolate, principalmente) y la subida en los salarios recogida por convenio. A esto se suma la dificultad que, al igual que otros sectores, experimenta la industria en la búsqueda de mano de obra suficiente para cubrir las necesidades de campaña.

«Esto refleja, un año más, el compromiso de nuestras fábricas, que no son grandes multinacionales, sino empresas familiares y locales, con ofrecer la mejor relación calidad-precio del mercado». En este sentido, el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, ha señalado, que el compromiso «es que las familias puedan seguir disfrutando de los auténticos mantecados y polvorones de Estepa, con la mejor calidad y al mejor precio posible».

«Son parte de nuestra identidad, y queremos que sigan estando presentes en todas las mesas navideñas«. Además, Fernández ha querido destacar «la importancia de seguir contando con el apoyo institucional, tanto por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, como especialmente de la Diputación», destaca el presidente del Consejo Regulador.

En estos últimos años, ha informado, se han llevado a cabo «proyectos fundamentales» para la promoción y consolidación del sector. Con todo ello, Estepa afronta un nuevo inicio de campaña «con la ilusión de mantener vivo el legado que ha convertido a la localidad en referente indiscutible de la Navidad en España».