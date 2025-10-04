Los polos industriales de Sevilla generan ya el 20% de la economía de la provincia

Al gran motor económico del turismo le ha salido un competidor -o un aliado, según como se mire-. La industria concentrada en los polos productivos de Sevilla capital y su área metropolitana empieza a recortar distancia en la generación de riqueza y ya aporta alrededor ... del 20% del PIB de la provincia, que rondó los 45.000 millones de euros en 2023.

Sólo las empresas del sector instaladas en Sevilla TechPark, Aerópolis, el puerto, el aeropuerto y los 18 parques empresariales de la ciudad facturaron en torno a los 10.000 millones de euros y dan empleo a más de 90.000 personas. Los datos, obtenidos de las distintas memorias y balances que han elaborado los gestores de estos recintos, evidencian un constante crecimiento. En este podio de la industria, cada enclave tiene su fortaleza.

La Cartuja es, con diferencia, el principal exponente, con un censo de 576 compañías que facturaron 5.513 millones de euros en 2024, como avanzó el parque el pasado mes de junio cuando cambió su imagen. Con una fauna heterogénea de firmas privadas, edificios administrativos, clínicas sanitarias, universidades, teatros y hasta un parque de atracciones, el distrito tecnológico recibe a diario a más de 31.600 profesionales.

Las telecomunicaciones, la informática y la ingeniería son los sectores con mayor presencia, donde el personal cuenta con un alto grado de cualificación. El prestigio de este enclave crecerá en los próximos años con el nuevo centro de investigación de la Comisión Europea (Joint Research Centre), los equipamientos universitarios que se están creando y el renovado Liceo Francés. También tiene en marcha un proyecto de ampliación con la recalificación del suelo del canal de la Expo para nuevas oficinas y servicios terciarios.

El puerto es otro polo industrial, cuyas empresas generan un impacto de unos 1.300 millones de euros, según la estimación de la asociación ProSevillaPort, que representa a las cerca de 200 firmas que operan en los muelles o cerca de ellos. En total general más de 20.000 puestos de trabajo. En este polo productivo ha ganado músculo el sector metalmecánico y la industria offshore. Ambos han devuelto la actividad al polígono Astilleros con la llegada de grupos empresariales que han reconstruido el entorno y hoy dan empleo a un millar de personas. Hasta estos terrenos se ha extendido la influencia de la Zona Franca que comenzó en Torrecuéllar y que aspira a seguir sumando industrias.

La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) es otro de los suelos productivos de la ciudad ubicado en terreno portuario. Cuenta con operadores de primer nivel como Amazon, Leroy Merlin o Airbus. Los proyectos de hidrógeno verde y biometano serán también la palanca para seguir creciendo en el futuro.

Aerópolis es el tercer motor industrial con sus casi 90 empresas dedicadas al sector aeronáutico. Es el más especializado de todos y alcanza una facturación superior a los mil millones de euros. Ese fue el dato de 2022, el último publicado por la entidad que lo gestiona. En el recinto, situado en el término municipal de La Rinconada, trabajan unas 5.000 personas. Se trata de profesionales dedicados a la ingeniería y la consultoría, por un lado; al montaje de estructuras aeronáuticas y actividades mecánicas por otro y al mantenimiento y la logística como tercera área de especialización. Las tres mantienen un peso parecido en el parque.

Finalmente, los 18 polígonos de la ciudad que completan el mapa industrial de Sevilla dan también un buen empuje al PIB provincial. En estos recintos hay más de 500 empresas instaladas de todo tipo y tamaño. Según datos de la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAE), trabajan en estos espacios unos 40.000 empleados.