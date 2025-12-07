Pilar Manchón: «Es un momento para soñar, la IA empodera a los profesionales»

La Inteligencia Artificial puede democratizar el acceso a la salud o la educación. Así lo cree Pilar Manchón (Sevilla, 1972), directora de estrategia de investigación de IA de Google, a la vez que defiende que ha llegado el momento de emplear estas herramientas para crecer ... en el ámbito personal y profesional.

—Estados Unidos y China han sido capaces de crear herramientas de IA generativa. ¿Por qué no lo hemos logrado en Europa?

—Europa tiene el potencial para jugar un papel fundamental. Ahora estamos por detrás de los grandes líderes, sobre todo de Estados Unidos, pero no hay razón para no invertir más. Hay que crear incentivos para que los investigadores y desarrolladores no acaben marchándose a terceros países para crecer.

—¿Se está regulando la IA de forma adecuada?

—Desde Google abogamos por una regulación responsable. Debe ser suficiente para mitigar los riesgos y evitar problemas, pero sin ahogar la innovación. Conseguir una regulación perfecta a la primera va a ser complicado para cualquier país. Algunos pecarán de exceso, otros lo harán de forma insuficiente, pero aprenderemos los unos de los otros.

—¿Cómo convence a los escépticos?

—Con datos. Si alguien está cerrado de mente, no importan los argumentos porque no va a cambiar de opinión. Pero quienes tienen capacidad de raciocinio pueden entenderlo. ¡Tenemos una gran oportunidad! Es una herramienta que nos empodera hacer más, más rápido, con mayor calidad y que nos da acceso a cosas que antes ni siquiera podíamos soñar.

Cualquier persona con casi ningún nivel de formación puede hacer cosas maravillosas. Es un momento de empoderamiento y de soñar, de reflexionar hasta dónde puedes llegar con herramientas que te están dando un impulso brutal. Podemos construir un mundo maravilloso y dar acceso a la educación y a salud. El potencial para convertirnos en mejores personas y mejores sociedades es brutal. Ahora bien, hay riesgos asociados, claro que los hay. Cualquier gran herramienta con gran potencial puede ser utilizada de manera inadecuada.

Evolución de Google

—¿Cómo van a evolucionar las herramientas de IA de Google?

—Tápate los oídos, ¡me van a echar! (bromea con la compañera de comunicación de Google que la acompaña). Es un momento muy emocionante. Estamos viendo hacia dónde vamos y el potencial que está empezando a despertar. Hay gente que entiende que la calidad del 'prompt' determina la calidad del resultado del sistema. ¡Y también que no todos los modelos son iguales: algunos se desarrollan de forma responsable y están mejor protegidos que otros!

Ahora el reto es inspirar a quienes ya utilizan la Inteligencia Artificial para que comprendan que no solo sirve para facilitar la vida, sino también para crecer, en lo personal o en lo profesional. No solo para los quehaceres del día a día, sino para desarrollarte, ampliar tu capacidad y convertirte en alguien que pueda aportar más en tu campo o en la sociedad.

—¿El buscador de Google va a morir tal y como lo conocemos?

—Ahora mismo primamos la mejor respuesta y el usuario decide cuál le resulta más útil. Los resultados abundan en que mucha gente prefiere las respuestas de IA. Pero lo bonito de esto es que el sistema se va transformando y es bidireccional gracias al uso y el 'feedback'. Es un proceso interesante cuyo final aún desconocemos, pero me parece muy orgánico.

—En términos de usuarios totales, ¿ChatGPT ha ganado a sus competidores directos, como Gemini, por ser el primer en lanzarse al mercado?

—Al principio había un uso más experimental, de chatbot, pero ahora se utilizan herramientas mucho más especializadas. Se busca calidad y seguridad. Cuando se entienden los riesgos asociados a ciertas herramientas, cada vez se usa más Gemini.

—¿Qué diferencia a Gemini de sus competidores?

—¡Puf! ¿Cuánto tiempo tenemos? La diferencia fundamental es cómo se está haciendo. No solo importa el objetivo final, sino el camino para llegar ahí. Hemos sido pioneros en desarrollar nuestras herramientas de forma responsable, teniendo en cuenta la selección de datos, los algoritmos que se utilizan, las pruebas que se realizan y los comités éticos que evalúan las actualizaciones. ¡Nunca sacrificamos la calidad ni la seguridad por la velocidad! Si yo estuviera al otro lado de la valla, analizando qué sistema utilizar como CEO de una empresa, no solo miraría la calidad, sino también las garantías de seguridad e innovación.