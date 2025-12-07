Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Especial I+D+i

Pilar Manchón: «Es un momento para soñar, la IA empodera a los profesionales»

La directora de estrategia de investigación de IA de Google está convencida de que estas herramientas pueden revolucionar la sanidad y la educación: «en segundos, se genera un informe completo con todas las fuentes»

Pilar Manchón es la directora de investigación en IA de Google
Pilar Manchón es la directora de investigación en IA de Google ABC
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Inteligencia Artificial puede democratizar el acceso a la salud o la educación. Así lo cree Pilar Manchón (Sevilla, 1972), directora de estrategia de investigación de IA de Google, a la vez que defiende que ha llegado el momento de emplear estas herramientas para crecer ... en el ámbito personal y profesional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app