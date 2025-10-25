Persán alcanza por primera vez los 1.000 millones en ventas

Persán ya forma parte del club de las compañías one million tras superar los 1.000 millones de euros en ventas. Este hito lo ha confirmado públicamente su CEO, Antonio Somé Carrillo, en un video distribuido a través de la red social Linkedin y ... la cifra seguirá subiendo hasta el final del ejercicio, elevando el crecimiento de la facturación dos dígitos.

A este objetivo ha contribuido la adquisición de Mibelle, el grupo de origen suizo que absorbió el pasado marzo y que con la unión superan los 1.400 millones de euros de negocio y una plantilla de 3.400 profesionales. Sin embargo no ha sido determinante, pues el proceso de integración todavía tardará un tiempo en culminar, la firma sevillana calcula que al menos un año más.

Ya en 2024 Persán logró un récord de ventas que alcanzó los 862 millones de euros, un 6,2% más que el ejercicio previo en un contexto de reducción de precios. Además, elevó su ebitda un 54% hasta los 85 millones por el empuje de la demanda.

«Hoy es un día muy importante para Persán, soy muy feliz de anunciaron que acabamos de alcanzar los 1000 millones de euros en ventas. En los últimos 85 años muchas personas han trabajado para que esto fuera posible«, ha señalado el consejero delegado, quien ha tenido una especial mención a José Moya, presidente de la compañía que falleció en enero de 2021. »Pepe, quien fue la inspiración para este maravilloso proyecto, pero nos esperan muchos retos. Comienza la aventura y disfruta del camino«, se despidió el directivo.

La compra de Mibelle, que fue una operación de 500 millones de euros, no ha frenado otros planes de crecimiento de este gigante de los productos de limpieza. El propio Somé explicaba en una entrevista con ABC el pasado mes de julio que estudia proyectos en Colombia y México para continuar con la expansión al otro lado del Atlántico.

Tras esta demostración de fuerza, aún conserva una posición financiera sólida que permite seguir elevando la huella internacional, principalmente en América, donde el grupo sevillano se plantea liderar el 'private label' -como se denomina en el mundo anglosajón a las marcas diseñadas específicamente para grandes cadenas de distribución-.

La compañía que preside Concha Yoldi sigue en manos de la familia y, de momento, no plantea nuevas incorporaciones. En aquella entrevista, el CEO manifestó que «la dimensión que estamos adquiriendo tiene una ventaja añadida, ya que nos hace más atractivos para captar talento. Antes era más complicado fichar a un directivo en Madrid o Barcelona, pero cuando eres una empresa multinacional, con activos en países muy diversos y gran potencial de crecimiento, tu posicionamiento cambia».

El objetivo de aquí a final de año es continuar con la integración de Mibelle para lo que se ha creado un equipo específico para liderar esta unión.