Persán alcanza por primera vez los 1.000 millones en ventas

La compañía alcanza este hito que se había marcado en su plan de expansión en plena integración del grupo Mibelle

Antonio Somé, CEO de Persán: «La meta es ser un líder global del 'private label'»

El CEO de Persán, Antonoi Somé Carrillo, en las instalaciones de la compañía en Sevilla
El CEO de Persán, Antonoi Somé Carrillo, en las instalaciones de la compañía en Sevilla víctor rodríguez
Elena Martos

Persán ya forma parte del club de las compañías one million tras superar los 1.000 millones de euros en ventas. Este hito lo ha confirmado públicamente su CEO, Antonio Somé Carrillo, en un video distribuido a través de la red social Linkedin y ... la cifra seguirá subiendo hasta el final del ejercicio, elevando el crecimiento de la facturación dos dígitos.

