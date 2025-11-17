La periodista de ABC Noelia Ruiz gana un accésit en el premio periodístico de Flacema

La periodista de ABC de Sevilla Noelia Ruiz ha ganado un accésit en los XX Premios de Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza que convoca Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema). En esta misma edición han conseguido el ... primer premio y otro accésit Javier Bolaños y Miguel Montaño, ambos de Canal Sur Televisión.

Los ganadores han recogido este lunes los galardones en un acto celebrado en la Fundación Cajasol, entidad que colabora con Flacema para la organización de este certamen periodístico. El jurado ha seleccionado el reportaje 'De la basura de la mina a jarrón o batería: un proyecto que da una segunda vida a los desechos de CLC y Thasis en Huelva' de la periodista de ABC, publicado el 4 de septiembre de 2024 en la sección de Economía de este medio, valorándolo con un accésit.

El primer premio ha recaído en el reportaje sobre la utilidad del aceite usado emitido en el programa Cambio Climático de Canal Sur Televisión; mientras que el siguiente accésit ha correspondido a un reportaje sobre plantas de biometano emitido en el programa Espacio Protegido de la misma cadena de televisión.

El evento ha contado con la presencia de la consejera de Sostenibilidad y Medioambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y con la intervención de Pepe Álvarez Suárez, secretario general de UGT. Junto a ellos ha estado también el presidente de Flacema, Alan Svaiter.

Con este certamen, la entidad reconoce la labor de los medios de comunicación en relación con la industria andaluza, poniendo en valor la compatibilidad del desarrollo económico y social con el respeto al medio ambiente y los recursos naturales. El jurado ha valorado la calidad de los trabajos presentados, la rigurosidad, la aportación de datos y las fuentes consultadas. Además, han destacado la importante difusión que estos espacios de la radio y televisión pública andaluza están realizando en materia de sostenibilidad.