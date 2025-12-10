La patronal minera ficha como asesora jurídica a la boutique sevillana Vrivm Legal

La patronal minera Aminer ha fichado a la boutique sevillana Vrivm Legal como asesora jurídica en su nueva etapa como representante de la minería metálica en España.

Este despacho se fundó en 2000, de la mano de Pedro Jiménez y Antonio García, dos ... letrados con más de 20 años de trayectoria profesional en el derecho minero con experiencia en firmas como Garrigues, Linklaters o Herbert Smith Freehills Kramer o empresas como Cobre Las Cruces.

Ahora este despacho se ocupará de asesorar a Aminer en aquellos temas esenciales para el sector de la minería metálica, como la eliminación de limitaciones en nuevas regulaciones, propuestas de simplificación administrativa en materia de 'permitting' o en la defensa del sector ante planificaciones contrarias al aprovechamiento de las materias primas.

Esta designación servirá para que ambos letrados puedan representar a la asociación en grandes eventos mineros como son el PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) y participar más activamente en el MMH (Mining and Minerals Hall), según explica a ABC Antonio García.

El otro socio fundador, Pedro Jiménez, asegura que van a trabajar con Aminer «para que sea el referente asociativo de la minería metálica en toda España» y también para «seguir colaborando con las Administraciones Públicas en mejorar la regulación aplicable a las materias primas para lograr los claros objetivos que la Unión Europea ha fijado en su reglamento CRMA».

Esta boutique especializada en derecho minero asesora a más de 50 proyectos en España y también ofrece servicios a grupos extranjeros con interés en asentarse en el país. Mayormente, la firma presta orientación a las mineras en todas las fases del desarrollo de los proyectos, como es la investigación, construcción, operación, tratamiento y rehabilitación.

Además, guía en la implantación de plantas industriales y de valorización de residuos mineros. Especializados en 'permitting', litigios y 'compliance', Vrvim Legal abarca ámbitos del derecho minero como es el administrativo, contractual y 'compliance', entre otros.

Aminer se convierte en ente nacional y crea un 'hub'

Por su parte, Aminer ha dado el salto a convertirse en asociación nacional y ha creado un 'hub' para impulsar la innovación y la competitividad de la minería española.

Denominado Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible (Ceims), se centrará en coordinar las iniciativas del sector, fomentar la sostenibilidad y promover la formación de los trabajadores.

«Su puesta en marcha apoyará las tareas de innovación lideradas por las propias empresas del sector minero metálico y propiciará la obtención de mejores resultados a través de un enfoque colaborativo entre ellas mismas», ha valorado el presidente de Aminer, Enrique Delgado.

Esta asociación cuenta ahora con casi 100 firmas asociadas como son Atalaya Mining, Atlantic Copper, Ayesa, Cobre Las Cruces, Insersa, Tharsis Mining, Lithium Iberia, Sandfire Matsa, Maxam, Xcalibur o Minera Los Frailes, entre otros.