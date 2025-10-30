Suscríbete a
ENTREVISTA

Pablo de Ramón-Laca: «Andalucía tiene una excesiva dependencia de Estados Unidos»

El presidente ejecutivo de Cesce destaca la fortaleza de la industria andaluza ante las nuevas trabas arancelarias

Pedro de Ramón-Laca, presidente ejecutivo de Cesce, en la delegación de Sevilla
Pedro de Ramón-Laca, presidente ejecutivo de Cesce, en la delegación de Sevilla maría guerra
Elena Martos

El análisis de los mercados internacionales es una de las tareas habituales de Pablo de Ramón-Laca, presidente ejecutivo de Cesce, una de las empresas líderes de gestión de riesgo comercial que está presente en nueve países y la que ejerce como Agencia Española de ... Crédito a la Exportación por cuenta del Estado. Desde que asumió el cargo en septiembre de 2024 el mundo ha reestablecido un nuevo orden o, más bien, un desorden como ha trasladado en algunas de sus intervenciones públicas. La irrupción de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y la vuelta a una férrea política arancelaria han sacudido los mercados, mientras las economías se esfuerzan por adaptarse, entre ellas la andaluza, fuertemente apoyada en el sector exterior. De todo esto hablará este jueves en un encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio de Sevilla.

