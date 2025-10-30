Pablo de Ramón-Laca: «Andalucía tiene una excesiva dependencia de Estados Unidos»

El análisis de los mercados internacionales es una de las tareas habituales de Pablo de Ramón-Laca, presidente ejecutivo de Cesce, una de las empresas líderes de gestión de riesgo comercial que está presente en nueve países y la que ejerce como Agencia Española de ... Crédito a la Exportación por cuenta del Estado. Desde que asumió el cargo en septiembre de 2024 el mundo ha reestablecido un nuevo orden o, más bien, un desorden como ha trasladado en algunas de sus intervenciones públicas. La irrupción de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y la vuelta a una férrea política arancelaria han sacudido los mercados, mientras las economías se esfuerzan por adaptarse, entre ellas la andaluza, fuertemente apoyada en el sector exterior. De todo esto hablará este jueves en un encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio de Sevilla.

- Estados Unidos es uno de los principales mercados para Andalucía y ya vemos caer las ventas por los aranceles. ¿Eso es sólo una cuestión puntual por el impacto o irá a más?

-Siento decir que las restricciones arancelarias estadounidenses están aquí para quedarse. Andalucía tiene una enorme dependencia de este mercado, mucho más que la media española. Más del 17% de las mercancías que España vende a EE.UU. proceden de Andalucía y de eso, un tercio es aceite de oliva, que se ha visto especialmente afectado por los aranceles. Es una mala noticia para la región. Ahora bien, Andalucía tiene también otras industrias más allá del sector agroalimentario. Tiene un sector aeroespacial que ahora mismo, con todas las inversiones en defensa que se están haciendo en Europa, tiene perspectivas de mucha mejora. Por eso toca impulsar más esta industria y explorar mercados nuevos adicionales. También en el sector agroalimentario hay que aprovechar oportunidades que se están abriendo, como por ejemplo el acuerdo con Mercosur, que es un mercado inmenso con muchas ventajas, entre ellas el idioma y la cultura. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas andaluzas es explorar mercados adicionales, abrir otros nuevos y diversificar el sector, porque hay una excesiva dependencia de Estados Unidos.

-El aceite de oliva es, sin duda, el buque insignia de las exportaciones andaluzas. ¿Qué evolución cree que puede tener en el nuevo marco internacional?

-Andalucía exporta tanto aceite de oliva a Estados Unidos como lo hace a Italia, aunque después Italia lo reexporta bajo otras marcas. Pero hay muchos mercados donde el aceite de oliva andaluz tiene mucho recorrido; sin ir más lejos puede ser dentro de Europa. En Francia y en Alemania hay muchísimo recorrido para este producto y también en Latinoamérica, aprovechando los mercados adicionales de Mercosur. Es necesario reducir la excesiva dependencia que hay en Estados Unidos, pero se pueden diversificar por destinos regionales y también diversificar por sectores.

-Sin embargo, parece que las empresas andaluzas están muy enfocadas al mercado norteamericano. Deoleo acaba de incluir en su plan de crecimiento vender más en este mercado a pesar de los aranceles.

-Muchas empresas siguen pensando que ahí es donde tienen su margen de crecimiento, sean o no del sector agroalimentario. Lo que digo no es que reduzcan las ventas, sino la dependencia, que hay otros sitios que son buenos para abrir mercado y para la internacionalización. Y me reitero en que esos lugares son Latinoamérica y Europa, mucho más que Asia, porque allí China tiene ahí una influencia muy fuerte.

-Ante esta situación de inestabilidad ¿buscan las empresas andaluzas seguros más amplios?

-El seguro de crédito es complicado. Las empresas son pequeñas, en España y especialmente en Andalucía, donde hay una proporción enorme de microempresas que están relativamente poco profesionalizadas. La penetración del seguro de crédito solo es del 10% en el tejido empresarial español y más o menos se respeta esa proporción en las empresas andaluzas. Me parece extraño que aseguremos nuestra casa, nuestra salud, nuestra vida, pero no aseguramos nuestra principal fuente de ingresos que son las ventas. Hay una mayor concienciación en las empresas grandes, como es natural, pero todavía vemos mucho recorrido; hay que hacer mucha pedagogía y las empresas tienen que crecer, tienen que profesionalizarse y tienen que aprender a utilizar el seguro de crédito.

-¿Qué tipo de empresa utiliza este seguro? ¿Hay un sector que lo use más que otro?

-Pues en general la penetración entre pymes es más baja que entre medianas empresas. Tiene una relación muy directa con el tamaño. Las empresas medianas tienden a ser más conscientes de que el uso de su tesorería es más eficiente si aseguran sus ventas. Nuestro reto es enseñar a los pequeños empresarios a crecer utilizando el seguro de crédito. Porque la alternativa es un uso ineficiente de la tesorería y ese excedente se podría utilizar para otros fines, entre ellos crecer.

-La industria es otro pilar de la economía de la región y ahora vive un momento de reindustiralización como hacía décadas que no se veía. ¿Toda esta inestabilidad internacional puede lastrar el crecimiento?

-Al contrario, creo que nos hace a todos más conscientes de la necesidad de tener una resiliencia y una autonomía estratégica propia y de tener infraestructura propia industrial. La desglobalización que hemos estado viendo va en contra de la especialización. Nosotros ya no nos vamos a especializar en ser solo el patio de recreo de Europa, no vamos a ser sólo turismo. Creo que esta incertidumbre global y el hecho de que ya no exista un orden internacional basado en reglas favorece la industrialización propia dentro de cada país.

¿En qué punto cree que nos encontramos ahora? ¿Cuál es nuestro nivel de industrialización?

-Pues desgraciadamente es relativamente bajo. Sufrimos una desindustrialización con la adhesión a Europa en los años ochenta, así que tenemos mucho camino por recorrer. Pero ahora nuestras empresas están más desapalancadas que durante la crisis financiera y tenemos capacidad de invertir, tenemos capacidad no solo de conquistar países nuevos, sino de invertir en España. Disponemos de una red ferroviaria muy extensa que necesita reinversión, pero las bases ya están ahí. Tenemos un despliegue digital enorme, unas infraestructuras muy potentes y un potencial para invertir en España muy grande desde el sector privado. Tras muchos años de ajuste, tras un desapalancamiento enorme, una deuda privada más baja que la media de la zona euro y tenemos capacidad para reindustrializar España.

-Sobre la penetración de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, el expresidente de Telefónica advirtió en un acto de ABC que Europa no está adoptando ningún papel en esta nueva revolución. ¿Eso en qué lugar nos deja?

-Es verdad que Europa tiene pocos unicornios de inteligencia artificial (empresas que han alcanzado un valor de más de 1.000 millones de dólares), pero la IA puede estar sufriendo una cierta burbuja y eso significa que ahí va a haber un aterrizaje, va a haber una corrección. En el último año hemos tenido diez empresas de inteligencia artificial y las diez con pérdidas que han obtenido más de un billón español de financiación. Esto es desorbitado. Es cierto que Europa tiende al exceso de regulación en materia de IA y por eso se ha propuesto bajar la carga burocrática de forma muy importante, pero también lo es que Estados Unidos y China ahora mismo dominan estos mercados. Creo que Europa aún tiene un espacio para dominar parte de esa tecnología y este es su gran reto.

-¿Cuál es la actividad que tiene Cesce en la delegación territorial sur?

-La delegación territorial sur la forman una oficina en Sevilla, otra en Málaga y otra en Canarias. Somos una empresa un poco particular, porque tenemos un componente privado, que es el que atendemos aquí en Andalucía y otro por cuenta del Estado. Esta delegación se centra fundamentalmente en vender soluciones de seguro, de crédito y de caución por cuenta propia. Ahora bien, la delegación en Canarias tiene una persona representante de la cuenta del Estado y nuestra intención es poner a una persona en Sevilla con estas tareas para que los clientes no se tengan que ir a Madrid para recibir apoyo del Estado.