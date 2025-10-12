El origen común de los barrios sevillanos de Bami y Palmas Altas

El barrio sevillano de Bami, construido entre los años 50 y 70 del siglo pasado, tiene un origen común con la urbanización Isla Natura que promueve Metrovacesa. El enclave donde se encuentra el hospital Virgen del Rocío toma su nombre de la promotora que ... lo desarrolló, que tiene el mismo nombre, acrónimo de Banco Mercantil e Industrial. Esta sociedad compró los terrenos de la antigua Dehesa de los Cuarenta.

Una vez con los suelos tramitados, se creó la sociedad Bami SA y comenzaron a promoverse los primeros bloques de viviendas casi a la misma par que el centro sanitario, que por aquel entonces recibió el nombre del residencia sanitaria García Morato.

Con los inicio del anterior boom inmobiliario Bami había adquirido una importante dimensión y captó la atención de Metrovacesa. La operación se completó en 2003 dando así lugar a la primera inmobiliaria de España en ese momento. Metrovacesa integró a Bami en su estructura en un proceso de intercambio de acciones que forzó a la absorbida a lanzar una opa.

La compañía resultante incrementó su cartera de activos inmobiliarios hasta los 4.640 millones de euros. De éstos, el negocio de alquiler fue el más importante del grupo, con un 60% del valor de los activos, frente al 40% de promoción de vivienda. Hoy la situación es radicalmente distinta.