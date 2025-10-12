Suscríbete a
El origen común de los barrios sevillanos de Bami y Palmas Altas

Ambos enclaves fueron urbanizados por la misma promotora

Todas las viviendas de Palmas Altas estarán en construcción en 2026

Una de las calles del barrio de Bami
Una de las calles del barrio de Bami vanessa gómez
Elena Martos

El barrio sevillano de Bami, construido entre los años 50 y 70 del siglo pasado, tiene un origen común con la urbanización Isla Natura que promueve Metrovacesa. El enclave donde se encuentra el hospital Virgen del Rocío toma su nombre de la promotora que ... lo desarrolló, que tiene el mismo nombre, acrónimo de Banco Mercantil e Industrial. Esta sociedad compró los terrenos de la antigua Dehesa de los Cuarenta.

