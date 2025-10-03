Las oficinas de Torre Sevilla dejan unos ingresos por rentas de 4,3 millones al año

«No cabe un alfiler en Torre Sevilla». Esa es una de las frases recurrentes del sector inmobiliario de la ciudad que explica el nivel de ocupación del rascacielos. Ese nivel supera ampliamente el 95% y reporta a Puerto Triana, la sociedad que gestiona todo ... el complejo, unos ingresos de 4,37 millones de euros al año. Así lo recogen las cuentas del año 2023, las últimas que la compañía ha depositado en el Registro Mercantil y supone un incremento del 8% con respecto al año anterior.

Con ello, las oficinas se convierten en el activo más rentable de la compañía, que pertenece íntegramente a CaixaBank. Los 32.111 metros repartidos en 18 plantas de despachos, salas y espacios de trabajo reciben cada día a unos 2.000 profesionales de las empresas allí ubicadas. Las rentas que abonan estos inquilinos suponen más de un tercio de los ingresos totales de la sociedad, que ascendieron a 12,35 millones de euros en 2023 -que son 810.000 euros más que en el ejercicio anterior-.

El margen de rentabilidad de las oficinas es muy similar al de la actividad hotelera, que reportó 3,55 millones, un 12,2% más que el año anterior. Ese es el alquiler que asume el grupo Hotusa, propietario de la cadena Eurostar, por explotar las 20 plantas restantes, incluyendo el restaurante y la terraza. La superficie dedicada a alojamiento supera los 26.000 metros cuadrados en las 244 habitaciones que dispone, además de salas para congresos y espacios de celebración.

Por el contrario, las rentas de los operadores instalados en el centro comercial anexo al rascacielos descendieron hasta los 3,1 millones de euros (240.000 euros menos) por el final de algunos contratos que no se han renovado y la rotación de negocios. Este complejo, que cumplió el pasado 26 de septiembre su séptimo aniversario, está viviendo un momento de transformación por la salida de algunas enseñas tanto del comercio como de la restauración. También ha iniciado cambios estéticos para actualizar la imagen en la planta baja.

En el último escalafón por nivel de ingresos se sitúan el aparcamiento y la zona expositiva que ocupa CaixaFórum. Ambos han mejoraron su rentabilidad en 2023, aunque destaca el parking por el que Puerto Triana ingresó 873.156 euros, lo que supone un incremento del 26,7% en un solo año. En los últimos años se ha hecho una apuesta importante por este espacio en el que se han instalado áreas de recarga de vehículos eléctricos para marcas como Tesla y un negocio de lavado de coches.

En el caso de CaixaFórum, la renta ascendió a 446.334 euros a 31 de diciembre de 2023, un 5% más. Otra de las vías de ingreso que cada vez reporta más a Puerto Triana son los eventos en el parque Magallanes y hace sólo unas semanas ha inaugurado la terraza verde del centro comercial, construida desde la apertura del mismo, pero que hasta ahora no se había utilizado por no ser accesible. Tras una inversión para llevar hasta esta planta el ascensor y hacerla transitable, la compañía ha anunciado que la explotará como espacio de celebraciones.

A modo de previsión durante el depósito de las cuentas, la mercantil avanzó que «se continuará consolidando el negocio de oficinas de la Torre Sevilla gracias al incremento de las rentas por la rotación de inquilinos, así como por la aplicación delos escalados escogidos en los contratos firmados durante los últimos dos años«.

También confía en mejorar la afluencia de clientes en el centro comercial, que puede abrir más festivos tras la aprobación de Triana como Zona de Gran Afluencia Turística. La compañía reconoce en su informe de gestión que «tanto en el hotel como en el aparcamiento y en CaixaFórum se han superado los niveles prepandemia».

A pesar de este aumento de las rentas, Puerto Triana cerró el ejercicio 2023 en pérdidas que ascendieron a 866.000 euros. Esta evolución la atribuye a la subida de costes financieros por la evolución del Euríbor.