Las oficinas de Torre Sevilla dejan unos ingresos por rentas de 4,3 millones al año

Es el activo más lucrativo que tiene la sociedad gestora del rascacielos y el centro comercial de la Cartuja que superó en 2023 los niveles prepandemia

Nace Torre Sevilla Loft Garden, la cubierta verde más extensa de España para eventos públicos

El complejo de Torre Sevilla con el centro comercial y el rascacielos al fondo
El complejo de Torre Sevilla con el centro comercial y el rascacielos al fondo
Elena Martos

«No cabe un alfiler en Torre Sevilla». Esa es una de las frases recurrentes del sector inmobiliario de la ciudad que explica el nivel de ocupación del rascacielos. Ese nivel supera ampliamente el 95% y reporta a Puerto Triana, la sociedad que gestiona todo ... el complejo, unos ingresos de 4,37 millones de euros al año. Así lo recogen las cuentas del año 2023, las últimas que la compañía ha depositado en el Registro Mercantil y supone un incremento del 8% con respecto al año anterior.

