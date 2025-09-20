La oferta disponible de vivienda nueva en Sevilla se quintuplica en el último año

El mercado inmobiliario de la capital andaluza y su área metropolitana enfrenta un cambio de ciclo con un fuerte impulso de la obra nueva, que ha pasado de menos de 1.000 viviendas disponibles a superar las 5.000 en este 2025. ¿Las ... causas? Han entrado en comercialización numerosas promociones ya iniciadas y se han impulsado nuevos desarrollos urbanísticos. En concreto, el incremento ha sido del 117% en los últimos cuatro años, según el último informe de Savills 'Visión Sevilla 2025'.

El 'stock', que es la vivienda disponible para compra, se ha impulsado un 213% en el mismo periodo. Además, Sevilla cuenta con capacidad potencial para incorporar «hasta 73.000 nuevas viviendas, distribuidas por once ámbitos de desarrollo», según el informe de esta firma inmobiliaria, que cotiza en la Bolsa de Londres.

Santa Bárbara-San Nicolás en Sevilla Este es uno de los lanzamientos recientes e incluye más de 195 metros cuadrados y alrededor de 1.600 viviendas. «El crecimiento del stock residencial refleja el potencial de Sevilla como mercado inmobiliario de referencia en el sur de Europa», explica a ABC la directora de Savills Sevilla, Irene Giménez.

Además, valora que «la ciudad combina disponibilidad de suelo en zonas muy bien comunicadas, dinamismo económico y un mercado de vivienda nueva equilibrado respecto a la proyección de nuevos hogares».

Los precios siguen creciendo

Por un lado, la escasez de suelo finalista en el casco urbano ha limitado el desarrollo de nuevos proyectos residenciales en la zona más demandada históricamente y, por otro, ha generado oportunidades para nuevos sectores en expansión. Las mejoras en transporte e infraestructuras están actuando como «catalizador clave, facilitando la expansión de nuevas promociones en 2025», apunta.

En 2025, los precios de vivienda en Sevilla mantienen una tendencia de «crecimiento sostenido». La vivienda nueva plurifamiliar ha alcanzado los 2.846 euros por metro cuadrado, es decir, ha registrado un incremento interanual del 8,9%.

De su parte, la vivienda unifamiliar ha experimentado un crecimiento de su precio medio del 2,3% para alcanzar los 2.306 euros por metro cuadrado. Los nuevos desarrollos han derivado en diversidad tanto en tipología de producto como en precios.

Pocas opciones de 'co-living'

Según Savills, el segmento 'Living' o residencial aporta diversificación en opciones de alojamiento para la demanda y afianza su atractivo para inversores. En el caso del 'Build to Rent', este suma más de 2.000 unidades entre activos en operación y en desarrollo, con ocupaciones prácticamente totales en los proyectos consolidados.

El alojamiento flexible despierta interés aunque es un modelo todavía muy limitado, mientras que el 'co-living' -alojamiento compartido- no supera las 100 unidades activas. En los alojamientos específicos para estudiantes, entre 2021 y 2024, se incorporaron nueve residencias. En 'senior living' (residencias de ancianos), Sevilla dispone de 10.599 camas y «necesitaría unas 7.120 adicionales, con una inversión estimada cercana a 500 millones de euros».

Récord de hoteles por segundo año con tendencia a la boutique

El análisis de la consultora atiende también al segmento turístico. Sevilla consolida niveles récord por segundo año consecutivo en los hoteles: el número de unidades ha aumentado un 22,5% desde 2019 hasta 272 establecimientos y 13.349 habitaciones (+20,3%). Los de cinco estrellas y gran lujo han pasado de ocho en 2019 a 24 en la actualidad. En total suman 2.064 habitaciones, más del triple de establecimientos en estas categorías y el doble de habitaciones.

Estos datos reflejan además la reducción del tamaño medio por hotel y la tendencia hacia establecimientos boutique, según el informe de Savills. Por su parte, los proyectos en cartera incorpora 30 nuevos, que supondrán un 22,2% más de hoteles y un 17,7% más de habitaciones, con especial foco en las categorías superiores.

Demanda de oficinas en Nervión y Los Remedios

El eje prime del centro histórico mantiene ocupaciones muy elevadas y afluencias crecientes, con una expansión natural hacia calles como San Eloy, Cuna o Rioja. Las rentas medias en 2025 se sitúan en 134 euros por metro cuadrado al mes en el eje prime (-6% interanual) y 69 euros por metro cuadrado al mes en el entorno prime (+4%). La ribera del Guadalquivir concentra nuevos conceptos vinculados a restauración y experiencias.

La demanda de oficinas en Sevilla se concentra cada vez más en inmuebles de mayor calidad, con certificaciones y en ubicaciones estratégicas. La disponibilidad en los edificios exclusivos del CBD (Nervión, Sevilla Tech Park y Los Remedios) es «muy reducida, lo que mantiene la presión al alza sobre las rentas en las mejores zonas del mercado», según Savills.

En 2025, la renta media en Sevilla alcanza los 10,9 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone un incremento interanual del 5%, mientras las rentas teóricas máximas en los edificios exclusivos de la zona prime-CBD marcan los 22 euros por metro cuadrado, acercándose a niveles de otras capitales de referencia en el sur de Europa.

Los proyectos se concentran en la transformación del frente del Guadalquivir, que sumará más de 20.000 metros cuadrados de superficie de calidad entre finales de 2025 y 2026. A ello se añade la tramitación urbanística en el ámbito portuario de La Raza y la calificación del Canal de los Descubrimientos, que permitirán a Sevilla Tech Park crecer con hasta 18.000 m² adicionales orientados a servicios avanzados.

Impulso del sector logístico en Dos Hermanas y Alcalá

Por último, la tasa de disponibilidad real en el sector logístico se sitúa en torno al 2%. La renta prime se mantiene estable, mientras que la media ha aumentado un 9% en el último año. El pipeline contempla plataformas de hasta 40.000 m² en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra. Además, la reposición de activos existentes impulsa el mercado aportando dinamismo al segmento.