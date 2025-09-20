Suscríbete a
La oferta disponible de vivienda nueva en Sevilla se quintuplica en el último año

El precio de los pisos nuevos mantienen una tendencia de crecimiento sostenido con un valor medio de 2.846 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda en Andalucía ya supera el de la burbuja y seguirá al alza

Noelia Ruiz

Sevilla

El mercado inmobiliario de la capital andaluza y su área metropolitana enfrenta un cambio de ciclo con un fuerte impulso de la obra nueva, que ha pasado de menos de 1.000 viviendas disponibles a superar las 5.000 en este 2025. ¿Las ... causas? Han entrado en comercialización numerosas promociones ya iniciadas y se han impulsado nuevos desarrollos urbanísticos. En concreto, el incremento ha sido del 117% en los últimos cuatro años, según el último informe de Savills 'Visión Sevilla 2025'.

