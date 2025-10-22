La OCU anima a los clientes de La Cartuja a reclamar el pago de los pedidos no enviados por el cierre de la fábrica

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha tomado partido por los clientes de la fábrica de loza La Cartuja Pickman de Sevilla que han denunciado a la empresa por no enviar los pedidos que realizaron y abonaron a través de la página ... web. La asociación recuerda que sus servicios jurídicos están a disposición de los afectados que lamentan que desde la paralización de la producción no reciben respuesta.

La OCU recuerda que esta situación ha dejado a muchos consumidores con pedidos hechos y sin entregar, muchos de ellos confirmados cuando ya se había producido la paralización de la fábrica. Así, si bien la producción se suspendió a fecha de 31 de julio y ya no se ha reanudado, habiéndose producido un ERTE a finales de agosto, se han seguido recibiendo pedidos por la web de la empresa durante el mes de septiembre.

Señala la entidad en un comunicado que La Cartuja Pickman, explotada a través de la empresa Ultralta, S.L., está pendiente de auto de liquidación judicial, debido a la imposibilidad de cumplir el convenio de acreedores y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos singulares con acreedores privilegiados con hacienda o la Seguridad Social, habiendo cesado la administración concursal. Previamente, se ha decretado la liquidación de La Cartuja Distribución 1817, S.L., sociedad que comercializaba los productos de la fábrica.

Los importes de los pedidos oscilan entre los 90 y los 1.400 euros, cantidades que se podrían convertir en créditos contra la masa, al ser posteriores al concurso de acreedores, poniéndose por delante de los acreedores privilegiados, aunque las expectativas de liquidez en esta fase resultan muy negativas por la situación de la empresa. Para su reclamación será necesario dirigirse al liquidador designado por el Juzgado de lo mercantil 3de Sevilla, y si no hay una respuesta favorable, plantear un incidente concursal ante dicho Juzgado, para lo cual será necesaria la preceptiva representación letrada.