La OCU anima a los clientes de La Cartuja a reclamar el pago de los pedidos no enviados por el cierre de la fábrica

La entidad señala que deben dirigirse a la administración concursal para ello

Interior de las naves de la compañía La Cartuja Pickman
Interior de las naves de la compañía La Cartuja Pickman abc

S. E.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha tomado partido por los clientes de la fábrica de loza La Cartuja Pickman de Sevilla que han denunciado a la empresa por no enviar los pedidos que realizaron y abonaron a través de la página ... web. La asociación recuerda que sus servicios jurídicos están a disposición de los afectados que lamentan que desde la paralización de la producción no reciben respuesta.

