Novaindef, la empresa andaluza que fabrica repuestos de blindados y aviones en plena misión

La jiennense Novaindef cumplió el pasado mes de febrero su primer año de vida, pero ya tiene acuerdos con el Ministerio de Defensa y está desplegada en tres bases militares prestando soluciones de ingeniería a los Ejércitos de Tierra y del Aire. ... Su último logro ha sido sella una alianza con la multinacional General Dinamic, propietaria de la fábrica de blindados de Santa Bárbara de Alcalá, donde creará un centro de fabricación avanzada.

Este crecimiento meteórico ha sido posible gracias a un proyecto disruptivo que están transformando la industria militar y es la provisión de componentes y repuestos para vehículos de guerra de forma casi inmediata. La compañía, que está asentada en el parque empresarial Santana de Linares, ha diseñado un contenedor provisto de una impresora 3D de fibra metálica, un horno de tratamiento térmico y un sistema de mecanizado capaz de fabricar en poco tiempo la pieza necesaria para que un blindado y hasta un avión pueda volver a la misión cuanto antes.

La prueba se superó con éxito y en uno de los contextos más exigentes, como explica a ABC el CEO de Novaindef, Virgilio García. Fue durante un ejercicio de Pacific Skies, que es una operación aérea de la OTAN realizada por españoles, franceses y alemanes. En este caso ocurrió en Alaska donde uno de los Eurofighter tuvo un problema técnico. En el mismo día los ingenieros militares utilizaron el contenedor y se pudo construir la pieza que necesitaba para volver a ponerlo en el aire. La aeronave pudo continuar su ruta hasta regresar al hangar y sustituir la pieza provisional por una definitiva.

«Ha sido la primera experiencia de este tipo que se llevaba a cabo dentro del ámbito militar en todo el mundo», señala el consejero delegado de la firma. Eso ha demostrado la efectividad del producto. Para crearlo han contado con tecnología de otros socios como la impresora 3D que fabrica su paisana Meltio. También cuenta con la experiencia acumulada de la matriz de Novaindef, que es Sicnova y tiene más de 17 años de trayectoria en el sector de defensa y seguridad.

Un cambio de paradigma

Virgilio García aclara que «esto lo cambia todo porque evita las largas esperas cuando hay una avería y se necesita un repuesto«. En estos ámbitos, como en otros muchos es necesario fabricarlos casi a medida y eso lleva mucho tiempo, en algunos casos hasta seis meses. Sacar de la circulación aeronaves de ese nivel o carros blindados genera problemas en la organización de ejercicios militares o de misiones y con estos sistemas para la fabricación aditiva se resuelven en cuestión de días o de horas.

Asegura igualmente que este tipo de tecnología tiene aplicación en el mundo civil, es lo que se conoce como tecnología dual. De hecho, García se planteó este diseño aplicado al sector de la minería donde se utiliza una maquinaria muy específica y se generan problemas en entornos de difícil acceso. «La empresa para la que trabajaba antes tiene minas en el Polo Norte y en África, lugares en los que la cadena de suministro es compleja, por eso disponer de un dispositivo así garantiza que la extracción no se pare», comenta.

Aunque la aplicación es dual, Novaindef está centrada en ofrecer soluciones en el ámbito militar. De hecho, uno de los objetivos es convertir las instalaciones de la compañía en un 'centro de excelencia nivel OTAN', de los que existen sólo 28 en todo el mundo. «Tenemos un centro de excelencia en Linares con 8.000 metros cuadrados y tenemos esa aspiración», señala. Desde estas oficinas dan también servicio en remoto a los clientes que adquieren los contenedores. Para ello utilizan sistemas de comunicación vía satélite y cifrada para garantizar la seguridad.

El coste de estos contenedores es de entre 1,2 a 2,4 millones, según el equipamiento que requiera el cliente. Por los mismos se están interesando gobiernos de la Europa del Este. La compañía tiene un equipo de 52 trabajadores y facturó en su primer año de vida más de veinte millones de euros.