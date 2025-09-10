Suscríbete a
ABC Premium

EMPRESAS

Novaindef, la empresa andaluza que fabrica repuestos de blindados y aviones en plena misión

Esta pyme, con sede en Linares, ha creado contenedores con impresoras 3D para construir piezas de vehículos militares y montarlas sobre el terreno

Santa Bárbara se alía con la jiennense Novaindef para fabricar repuestos metálicos con impresoras 3D en Alcalá

Fernando Lasagni y Virgilio García, el CTO y el CEO de Novaindef
Fernando Lasagni y Virgilio García, el CTO y el CEO de Novaindef abc
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La jiennense Novaindef cumplió el pasado mes de febrero su primer año de vida, pero ya tiene acuerdos con el Ministerio de Defensa y está desplegada en tres bases militares prestando soluciones de ingeniería a los Ejércitos de Tierra y del Aire. ... Su último logro ha sido sella una alianza con la multinacional General Dinamic, propietaria de la fábrica de blindados de Santa Bárbara de Alcalá, donde creará un centro de fabricación avanzada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app