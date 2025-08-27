Nimo Grupo prepara un plan para 2030 con la meta de doblar su negocio

La compañía sevillana Nimo Grupo, uno de los mayores concesionarios españoles de Toyota y Lexus, prepara su nueva hoja de ruta para 2030. La firma -con un fuerte posicionamiento en Andalucía occidental- inició en 2022 una estrategia para ganar dimensión y evolucionar desde el ... negocio clásico de la venta de vehículos a convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad. «Se trata de adaptarse de manera flexible a nuevas fórmulas y necesidades del cliente», remarca Joaquín Mesenguer, director general de la compañía.

Cuando inició esta estrategia la firma lograba un negocio de 100 millones de euros y en 2025 espera alcanzar los 245 millones. El directivo apunta que una parte muy importante de este crecimiento «ha sido orgánico y en automoción», aunque ha sido una etapa importante para «ganar presencia en determinadas compañías y sectores que ya nos han permitido iniciar la transformación».

Un ejemplo de la nueva estrategia es la alianza con Scoobic, la compañía tecnológica sevillana que diseña y fabrica vehículos eléctricos para el reparto de última milla en el centro de las ciudades. «El reparto de paquetería o comida a domicilio crece y necesita soluciones eficientes, Scoobic ha desarrollado un vehículo que responde a esta necesidad y nosotros tenemos la comercialización exclusiva de sus vehículos en España y Portugal». Junto a ello, con Scoobic Nimo Iberia han constituido una sociedad para desarrollar el concesionario de la marca en Andalucía. «Es uno de los ejemplos de nuestra apuesta por la nueva movilidad».

Ahora Nimo Grupo ha perfilado un nuevo plan «que incide en esta transformación paulatina». En este sentido, en la compañía prevé que el gran cambio en el sector se va a producir en el periodo entre 2030 y 2035», y precisamente por ello «ahora es el momento de adaptar nuestras estructuras a la realidad futura». En términos de negocio, la meta del plan hasta 2030 es volver a doblar las cifras de negocio en el próximo lustro, y acercarse a los 500 millones.

Concesionario monomarca

Nimo Grupo es un concesionario monomarca que se centra en exclusiva en Toyota y en su marca premium Lexus. En un momento de crecimiento paulatino de los modelos eléctricos, Messeguer recuerda que la compañía japonesa fue pionera hace tres décadas con el desarrollo del Toyota Prius, que fue el primer vehículo híbrido del mercado. «Nuestra larga experiencia nos dicta, precisamente, que no existen soluciones únicas, apostamos por la multitecnología, ya que en función de múltiples variables el vehículo idóneo puede ser eléctrico o híbrido». La marca también lidera una apuesta muy decidida por el hidrógeno. «Toyota cree que este vector energético tendrá un peso total en la energía consumida muy relevante, y en el caso de Sevilla, por ejemplo, ya se está culminado la primera hidrogenera comercial por parte de la firma SailH2».

Nimo Grupo ha sido una de las compañías que ha logrado salir reforzada de la última crisis, que marcó el inicio de un cambio muy profundo. «En 2008 había unos 7.000 concesionarios en la red española, ahora esa cifra ronda los 2.000, se vivió así una crisis que duró de 2008 a 2014, nunca había ocurrido nada parecido, y desencadenó un proceso posterior de concentración sin precedentes». Aunque fue una época muy compleja, se forjaron compañías muy competitivas. En el caso de Nimo Grupo «se han logrado economías de escala y potencial financiero que es esencial para liderar procesos de transformación, como el que estamos emprendiendo ahora».

La otra clave son las personas. La firma superará en 2025 los 380 empleados. «La capacidad y la motivación de los profesionales son los factores que marcan la diferencia». Mesenguer apunta que la compañía «ha trabajado para forjar una cultura muy centrada en el desarrollo y el bienestar de las personas, donde la conciliación, la comunicación y la transparencia son esenciales», concluye.