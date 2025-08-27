Suscríbete a
Nimo Grupo prepara un plan para 2030 con la meta de doblar su negocio

La compañía ya ha pasado de facturar 100 millones en 2021 a 245 en 2025

Joaquín Mesenguer, director general de la compañía Nimo Grupo
Joaquín Mesenguer, director general de la compañía Nimo Grupo ABC
Luis Montoto

La compañía sevillana Nimo Grupo, uno de los mayores concesionarios españoles de Toyota y Lexus, prepara su nueva hoja de ruta para 2030. La firma -con un fuerte posicionamiento en Andalucía occidental- inició en 2022 una estrategia para ganar dimensión y evolucionar desde el ... negocio clásico de la venta de vehículos a convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad. «Se trata de adaptarse de manera flexible a nuevas fórmulas y necesidades del cliente», remarca Joaquín Mesenguer, director general de la compañía.

