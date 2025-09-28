Neil Hickey (Ryanair): «En Sevilla hay buena cantera de formación profesional, pero no en reparación de aviones»

La decisión de Ryanair de ubicar en Sevilla su único centro de mantenimiento pesado de la península ibérica se debe principalmente a la cantera de profesionales que tiene la zona. San Pablo ofrecía el lugar idóneo dentro del polo aeronáutico andaluz donde hay dos ... universidades que ofrecen el grado de Ingeniería Aeronáutica y numerosos centros de FP que enseñan los oficios relacionados con esta industria y acreditan a los titulados.

El problema con el que se encuentra la compañía es que el segmento de reparaciones es muy minoritario. Tanto en Sevilla como en Cádiz el sector aeronáutico se ha centrado en la construcción de aviones y la fabricación de componentes, el mantenimiento y las reparaciones apenas tienen espacio. Ese fue el nicho que abrió Ryanair hace seis años y que sigue alimentando con un programa formativo, como explica a ABC el director de este equipamiento, Neil Hickey.

«No abundan en el mercado laboral pero sí encontramos mecánicos de aviones, montadores, aunque cuando hacemos las entrevistas vemos que no tienen experiencia en reparaciones. Han trabajado en fabricación, pero no es lo mismo», aclara. Por eso lo forman en la academia que acaban de adaptar en el propio hangar de mantenimiento. Allí inician una formación de tres meses y luego pasan a un periodo práctico junto a un mecánico acreditado con el que trabajan de seis a nueve meses. Si los alumnos logran completar las tareas que les asignan, terminan recibiendo la acreditación para formar parte del equipo. Las últimas incorporaciones se han hecho por esta vía. Más de 90% del alumnado ha recibido un contrato para pertenecer al equipo, comenta.

«No es un proceso inmediato, es una formación de más de un año para poder acceder al puesto de trabajo. Nosotros tenemos que estar seguros de sus capacidades», dice. También insiste en que hay paz social en la planta sevillana, que protagonizó titulares en 2023 por un conflicto laboral que concluyó con una amenaza de cierre por parte de la compañía. Hickey lo vivió en primera persona y lo define como «una época difícil», pero insiste en que ya está superada. «Aquí tenemos una buena oferta de trabajo, opciones de promoción, carrera profesional, todo eso ha traído la paz social».

Sobre la llegada de la suiza Pilatus a Sevilla, donde tiene previsto levantar una planta de fabricación de componentes en el Parque Logístico de Carmona, considera que «siempre es bueno para el sector una mayor diversidad», aunque reconoce que «a nosotros nos puede afectar porque es más competencia para captar profesionales».