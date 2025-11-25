Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Sevilla recupera el espíritu del mapping en la Plaza de San Francisco para esta Navidad

Navantia Cádiz cierra el año con la reparación de 60 buques, de los que 14 son cruceros

Por los diques gaditanos han pasado algunos de los mayores barcos del mundo como 'The World' o el crucero 'Allure of the Seas'

Airbus y Navantia entran en el reparto de casi 4.000 millones de Defensa

El buque medicalizado 'Global Mercy' durante su reparación en el astillero de Cádiz
El buque medicalizado 'Global Mercy' durante su reparación en el astillero de Cádiz antonio vázquez

ABC Andalucía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La división de reparaciones de Navantia, centralizada en la Bahía de Cádiz, cerrará este 2025 con 60 buques reparados, 14 de ellos cruceros, y una media diaria de más de 900 trabajadores de industrias colaboradoras. Todo ello ha supuesto más de 2,6 millones ... de horas de trabajo, incluyendo también las tareas de mantenimiento de la flota de la Armada española en la Base Naval de Rota de la que también se encarga este equipo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app