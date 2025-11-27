Nace el Club MidMarket Andalucía Trade para grandes y medianas empresas

La consejera de Economía y presidenta de Andalucía Trade, Carolina España, ha anunciado la creación del Club MidMarket Andalucía Trade, un foro de encuentros, acciones, servicios y financiación destinado al crecimiento de las empresas de tamaño intermedio, para que ganen tamaño y lleguen ... al siguiente escalón de desarrollo y que fue presentado en las jornadas por el director general de la agencia andaluza, Antonio Castro.

Se trata de una iniciativa de Andalucía Trade cuyo objetivo es apoyar a las empresas de tamaño intermedio, el segmento conocido como midmarket, para que lleguen al siguiente escalón de desarrollo. Son empresas que se enfrentarse a dos dificultades al intentar crecer hacia el segmento de la gran empresa: no disponer de los recursos necesarios que se les presupone, de acuerdo a su tamaño, a lo que se une no ser objeto, o serlo en escasa medida, de las políticas públicas de apoyo al desarrollo empresarial, muy enfocadas en las necesidades de la pequeña empresa.

Las empresas de tamaño intermedio o midmarket son aquellas que facturan entre 50 y 500 millones de euros, su balance neto es superior a 43 millones o emplean entre 250 y 3.000 trabajadores. En Andalucía se contabilizan 366 empresas con estas características que facturan en su conjunto 31.255 millones de euros y emplean a 163.169 trabajadores, lo que supone una facturación media de 85,39 millones de euros y un empleo medio de: 446 trabajadores.

El objetivo del Club es apoyar a las empresas midmarket en la superación de sus retos y dificultades, ofrecerles un foro de encuentro y poner en valor el papel crucial de estas empresas en el desarrollo económico de Andalucía. Para ello se ofrecen acciones, financiación y servicios a medida, organizados entorno a seis áreas de trabajo: inteligencia de negocio, innovación, financiación, internacionalización, estrategias y networking.

Instrumentos financieros por valor de 136 millones

Así, este segmento empresarial podrá acceder a instrumentos financieros de la Junta de Andalucía por valor de 136 millones de euros, contando con los 30 millones de un fondo tecnológico, un millón de euros para una línea de incentivos para el acceso a mercados de financiación alternativa, y los 105 millones de euros de las convocatorias Feder para proyectos de I+D+I, tanto la no competitiva, actualmente disponible, como las competitivas, que irán viendo la luz a lo largo de 2026.

Entre estas medidas destaca la puesta en marcha del Observatorio Midmarket Andaluz, encargado de investigar y analizar en mayor profundidad el tejido empresarial de las empresas de tamaño intermedio en Andalucía: recopilación de datos, desarrollo de investigaciones y elaboración de informes que permitan identificar tendencias, oportunidades y desafíos específicos a los que se enfrenta este segmento empresarial.

Los miembros del club tendrán acceso a servicios de asesoramiento y podrán participar en eventos de networking

Asimismo, los miembros del Club tendrán acceso a servicios de asesoramiento en las áreas de trabajo mencionadas y podrán participar en eventos de networking diseñados específicamente para ellas. El proceso de inscripción, que deberá hacerse online en la web www.andaluciatrade.es/club-midmarket se abrirá en enero de 2026.

Durante una jornada celebrada hoy junto a Multinacionales con España ha presentado su estudio Impulsando el crecimiento de España: el papel de las tecnologías, la IA y las multinacionales, coordinado por Andrés Pedreño, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, y realizado en colaboración con ICEX – Invest in Spain, que pone en valor el papel de las multinacionales en el desarrollo tecnológico del país, así como el potencial de las tecnologías, en especial de la Inteligencia Artificial, para activar los sectores clave de la economía española.