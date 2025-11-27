Suscríbete a
Nace el Club MidMarket Andalucía Trade para grandes y medianas empresas

Se trata de un foro promovido por la Agencia Andalucía Trade para apoyar a estas compañías y fomentar su crecimiento

La Junta moviliza más de 224 millones en inversión para 440 proyectos empresariales

Carolina España, consejera de Economía y Hacienda, junto a Eva Pérez, presidenta de Multinacionales por España
Carolina España, consejera de Economía y Hacienda, junto a Eva Pérez, presidenta de Multinacionales por España

S. E.

La consejera de Economía y presidenta de Andalucía Trade, Carolina España, ha anunciado la creación del Club MidMarket Andalucía Trade, un foro de encuentros, acciones, servicios y financiación destinado al crecimiento de las empresas de tamaño intermedio, para que ganen tamaño y lleguen ... al siguiente escalón de desarrollo y que fue presentado en las jornadas por el director general de la agencia andaluza, Antonio Castro.

