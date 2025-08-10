Suscríbete a
Muñoz (Airbus): «La OTAN necesita comunicaciones seguras y el A400M tendrá banda ancha y será un escudo aéreo»

El gigante aeronáutico negocia con los países lanzadores un nuevo paquete de modernización del avión

Dulce Muñoz capitanea un equipo de 1.000 personas que trabaja cada día en dotarlo de nuevos roles y capacidades

Dulce Muñoz, responsable del programa de desarrollo del avión de transporte militar A400M
Dulce Muñoz, responsable del programa de desarrollo del avión de transporte militar A400M
Noelia Ruiz

Airbus negocia con los países lanzadores del avión A400M un nuevo paquete de modernizaciones para dar un salto evolutivo a este modelo militar. El objetivo es convertirlo en una suerte de escudo aéreo que proteja a otros aviones, así como en una plataforma ... de comunicaciones dotada con banda ancha para que pueda comunicarse en tiempo real con aire y tierra.

