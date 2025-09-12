Muere a los 89 años Roberto Echevarría, el decano de los empresarios del Puerto de Sevilla

El empresario Roberto Echevarría Reyes, exdirector de la Agencia Marítima Echevarría, ha fallecido la madrugada de este viernes a los 89 años de edad. Llevaba vinculado a la compañía familiar que fundó su padre Manuel Echevarría desde 1952. Fue con poco más ... de 16 años cuando se introdujo de lleno en el negocio de la consignación de buques, despacho de aduanas y la estiba de mercancías.

La firma, que cumplirá en 2028 su centenario es una de las grandes referentes del Puerto de Sevilla, donde Roberto Echevarría era considerado el decano de la comunidad portuaria y uno de los empresarios más respetados. Durante los casi setenta años que ha estado trabajando en los muelles de la ciudad y ha sido testigo de las grandes transformaciones como el cambio de los buques de vapor a los propulsado por motores, la industrialización del tráfico marítimo industrialización, la inauguración de la esclusa, la demolición del tapón de Chapina y la construcción de los puentes sobre la dársena que trajo la Expo 92.

Roberto Echevarría también ha destacado en el ámbito de las cofradías. Fue hermano mayor de Las Cigarreras entre 1992 y 2000 y era el hermano número 1 de la cofradía que esta madrugada ha difundido con gran pesar el fallecimiento a través de sus redes sociales. También se ha significado en el plano diplomático, pues su familia ha representado al Consulado honorario de Finlandia en Sevilla desde los años setenta.

Sus relaciones con el país escandinavo propiciaron la construcción de varios barcos en los antiguos astilleros de Sevilla, lo cual mejoró las relaciones entre ambos países europeos. Hoy su empresa juega un papel estratégico para la importación y exportación de chatarra y productos siderúrgicos terminados desde el muelle de Tablada, donde tiene su sede.

La familia Echevarría vela este viernes a uno de sus miembros más queridos en el Hospital de la Santa Caridad, donde el sábado 13, a las 11.00, se oficiará la misa de cuerpo presente. Posteriormente, a las 12:30 horas, tendrá lugar una oración en la parroquia de Los Remedios, ante los titulares de la hermandad de Las Cigarreras.