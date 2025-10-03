Suscríbete a
Moody's sube la nota a los depósitos a largo plazo de Unicaja hasta el nivel A3

La mejora de la calificación refleja principalmente el fortalecimiento de la situación financiera de la entidad

Detalle de un cartel de la entidad malagueña Unicaja
Detalle de un cartel de la entidad malagueña Unicaja abc

S. E.

La agencia de calificación Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia (rating) de los depósitos a largo plazo de Unicaja, situándola en desde Baa2, así como la evaluación crediticia de referencia (BCA), que pasa a 'Baa2' desde 'Ba1', con perspectiva estable.

