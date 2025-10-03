Moody's sube la nota a los depósitos a largo plazo de Unicaja hasta el nivel A3

La agencia de calificación Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia (rating) de los depósitos a largo plazo de Unicaja, situándola en desde Baa2, así como la evaluación crediticia de referencia (BCA), que pasa a 'Baa2' desde 'Ba1', con perspectiva estable.

Según el informe de esta agencia, «la mejora de la calificación refleja el fortalecimiento de la situación financiera de Unicaja, con base en una sólida posición de solvencia, la reducción de activos problemáticos y el incremento de la rentabilidad«. Este nuevo rating considera también la reciente mejora de la calificación crediticia a largo plazo de España a A3 desde Baa1.

Del mismo modo, la agencia también ha elevado un escalón el rating de las cédulas hipotecarias de Unicaja (hasta Aaa desde Aa1), alcanzado la máxima calificación en la escala de Moody's.