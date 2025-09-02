Moeve pone a Antonio Joyanes al frente de los parques energéticos y del área de Exploración y Producción

Antonio Joyanes será el próximo vicepresidente ejecutivo de Energy Parks y Exploración y Producción de Moeve a partir del 30 septiembre. Joyanes, que actualmente está al frente de los parques energéticos de la compañía, asumirá el área de Exploración y Producción ante el Comité de Dirección.

Joyanes es ingeniero industrial con una larga trayectoria en Moeve. Desde su primer contacto con la energética en 1996, ha desempeñado diversas labores en distintos centros, como el Parque Energético de La Rábida, Canadá o Madrid, ejerciendo en la actualidad la vicepresidencia ejecutiva de Energy Parks.

Por otro lado, Alex Archila, quien lleva desempeñando el cargo de vicepresidente ejecutivo de Exploración y Producción durante el último lustro, iniciará su etapa de retiro profesional tras más de 42 años de trayectoria internacional en la industria.

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, ha destacado la importante contribución de Alex a la transformación de la compañía: «desde su llegada, Alex ha sido un miembro comprometido y activo de nuestro Comité de Dirección y un referente para todos por su calidad humana y su constante ejemplo de liderazgo y de seguridad industrial. Todo esto, durante un período marcado por cambios significativos para el negocio, y para el personal de Exploración y Producción, como parte de nuestra transición hacia Positive Motion».

