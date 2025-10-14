El Ministerio de Defensa adjudica contratos por más de 350 millones a la industria andaluza

El Gobierno ha liberado este martes en el Consejo de Ministros otra financiación de 6.890 millones por la vía del decreto. Concretamente mediante tres reales decretos que regarán de fondos la industria de defensa y en especial la andaluza. El mayor grueso ... de la inversión recaerá en Indra, la empresa participada por la Sepi que preside Ángel Escribano, que estrena la nueva división de drones que adquirió este verano a la malagueña Aertec con un encargo de 178 millones de euros.

Este centro productivo, que cuenta con casi medio centenar de empleados, se encuentra en Aerópolis y es un referente en la construcción de vehículos no tripulados y de tecnologías robóticas. Ese es precisamente el programa que desarrollarán para el Ministerio de Defensa, que está interesado en los llamados sistemas aéreos no tripulados (UAS Clase I) que la aeronáutica que preside Antonio Gómez-Guillamón ha exhibido en las principales ferias del sector.

Fue precisamente en estas citas donde captó la atención de Indra, que formalizó la operación el pasado mes de julio. Esta división se ha convertido en la referencia en España en el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados completos de tamaño medio, de hasta 150 kilos. Destaca especialmente su familia de sistemas tácticos 'Tarsis', una aeronave ya probada por las Fuerzas Armadas españolas e incorporado como parte de sus soluciones.

La filial ha cambiado de propietario pero mantiene el mismo equipo y los mismos objetivos. Indra subrogó a los 46 trabajadores y afrontará este encargo bajo su paraguas con la intención de hacer crecer esta filial. Según explicó el gigante industrial «las capacidades de ingeniería de Aertec Defense Aereal Systems y su familia de UAS 'Tarsis' -con diseño y tecnología propios para aplicaciones de observación y vigilancia, y reducido riesgo tecnológico y funcionalidades diferenciales- son piezas clave para acelerar el despliegue de esta estrategia«.

El otro contrato de calado se queda en la fábrica de blindados de Alcalá de Guadaíra, que pertenece a Santa Bárbara Sistemas. A ella se ha encomendado la actualización de los vehículos 'Pizarro' por 176 millones de euros. El detalle de la referencia señala que «responde a la necesidad de modernización de los 'Pizarro', actualmente de dotación en el Ejército Español, para adaptar sus prestaciones al mismo nivel que otros sistemas más modernos».

La compañía, filial de la multinacional americana General Dynamics, confirma que todo ello se llevará a cabo en el centro de apoyo al ciclo de vida de Alcalá, que se amplió con 7.000 metros cuadrados para asumir nuevos retos. «Nuestro centro de Sevilla, en el que también se realiza el mantenimiento de los 'Leopard', cuenta con todos los medios y avances tecnológicos necesarios para dar el mejor servicio», señalan fuentes de la compañía.

Este nuevo encargo se suma al recibido a principios de mes procedente del Gobierno de Letonia para el mantenimiento y las pruebas de los vehículos 'Hunter'. Ese contrato, valorado en 225 millones de euros, tiene una duración hasta 2037. La labor que se llevará a cabo en la planta sevillana incluirá servicios de ingeniería, suministro de repuestos, soporte al mantenimiento en todos los niveles (de primer a cuarto escalón), formación especializada, presencia operativa en Letonia y soluciones móviles para el apoyo de la flota.

Un sector al alza

El sector andaluz de defensa ha alcanzado ya un volumen de facturación de 3.040 millones de euros, un 11% más que el año pasado, como recoge el informe anual de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) que ha presentado recientemente. El sector da también empleo a 34.816 profesionales, que son 9.000 más que hace un año, lo que coloca a la región como la segunda en importancia, sólo superada por Madrid.

Este estudio, elaborado por la consultora PwC, destaca el importante crecimiento de esta industria seguirá aumentando a niveles de dos dígitos en los próximos años con las sucesivas ampliaciones de presupuesto que han aprobado los países europeos, entre ellos España. El impacto económico se eleva a 16.153 millones de euros en el conjunto de España, donde Madrid es la principal potencia. De hecho, 53 de cada cien euros que factura el sector lo hace allí. En Andalucía genera 19 de cada cien euros, con la construcción aeronáutica como primer motor.