El Ministerio de Defensa adjudica contratos por más de 350 millones a la industria andaluza

La fábrica de Alcalá asumirá el mantenimiento de los vehículos Pizarro por 176 millones y la antigua división de drones de Aertec recibe un contrato de 178 millones

La industria de defensa genera 3.040 millones de facturación y casi 35.000 empleos en Andalucía

Vehículos militares listos para su entrega en la fábrica de Alcalá de Guadaíra
Vehículos militares listos para su entrega en la fábrica de Alcalá de Guadaíra raúl doblado
Elena Martos

El Gobierno ha liberado este martes en el Consejo de Ministros otra financiación de 6.890 millones por la vía del decreto. Concretamente mediante tres reales decretos que regarán de fondos la industria de defensa y en especial la andaluza. El mayor grueso ... de la inversión recaerá en Indra, la empresa participada por la Sepi que preside Ángel Escribano, que estrena la nueva división de drones que adquirió este verano a la malagueña Aertec con un encargo de 178 millones de euros.

