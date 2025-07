El Milagrito desafía los aranceles de Trump para llegar a los hogares de Estados Unidos

La fábrica de El Milagrito se ha llenado de etiquetas en español e inglés que explican las bondades del desengrasante y su poder diferenciador. Ya está casi todo listo para que un contenedor de 40 pies (12,19 metros de largo x 2,44 ... metros de ancho y 2,59 metros de alto) parta esta semana desde su sede sevillana hasta Florida para trasladar 15.000 unidades de desengrasante en tres formatos: Spray de 750 mililitros, Push Pull de un litro y garrafa de cinco litros.

El director comercial de la empresa que lo fabrica (Fabrienvaf Nuca), Javier Castro, ha resaltado la ilusión de todo el equipo de El Milagrito con este importante paso. «Los envases llegarán en unos días a Miami, a un almacén que lo distribuirá por todo Florida, y desde aquí se irá articulando la expansión por Estados Unidos», señala

Fabrienvaf Nuca lleva trabajando desde hace meses en este proyecto. Para ello, la gerente de la firma, María Castro, estuvo en marzo en Miami en la delegación que partió desde Sevilla para estrechar relaciones comerciales con este estado con motivo de la Feria de Sevilla en Miami. Tras esta primera inmersión, El Milagrito realizó varias gestiones comerciales para ir dándole forma a la red de distribución.

300 puntos de venta

Tras varios meses de trabajo, Fabrienvaf Nuca ya cuenta con una red de 300 puntos de venta a lo largo de Florida en los que se va a empezar a comercializar la botella rosa. Un reto para el que se han enviado de manera aérea cajas de botellas y muestras de sachet (monodosis) para que se vaya conociendo el producto en el mercado porque, como bien resalta el director comercial de Fabrienvaf Nuca, «probar nuestro producto es la principal clave de nuestro éxito».

Para poder pilotar la expansión internacional, Fabrienvaf Nuca puso en funcionamiento hace un par de meses la nueva maquinaria que está permitiendo el incremento en la producción que está haciendo posible la exportación. Un reto que ha requerido una inversión de más de un millón de euros y ha permitido triplicar las botellas por hora, pues de las 1.800 unidades del formato spray se ha pasado a las 4.500.

Esta mayor producción ha hecho posible aumentar el envío de envases por todo el territorio nacional, pero también dar el paso firme que buscaban para la expansión internacional. De hecho, junto a la red que se está articulando en Estados Unidos también se han iniciado los canales de venta en Portugal, Andorra y Marruecos. «Vender fuera de España no es fácil, requiere su tiempo y su organización. Es un camino que estamos recorriendo desde hace tiempo, que no es fácil, pero del que no desistiremos porque nos llena de ilusión la idea de llevar por el mundo las botellas rosas de nuestro desengrasante», concluyó Javier Castro.