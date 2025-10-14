Suscríbete a
entrevista

Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE: «En Madrid debemos aprender de la evolución de la industria andaluza»

«Las mutuas deben tener peso en las altas y bajas porque la atención primaria está saturada»

Noelia Ruiz

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, elogia el despertar empresarial y, sobre todo, industrial de Andalucía. Cree que las firmas de la región son innovadoras y presentan un fuerte espíritu de superación.

El también vicepresidente de la CEOE apuesta ... por fortalecer las relaciones entre el sur y la capital de España: «Madrid no es una isla, depende de que al resto le vaya bien».

