Miguel Cardoso (BBVA): «No se percibe la mejora de la economía porque los salarios reales apenas avanzan»

Si los datos macroeconómicos indican que vivimos en un momento de recuperación, ¿por qué una parte importante de la población no percibe esta mejora? El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso (Ciudad de México, 1975), está convencido de que se debe a ... que los salarios reales apenas han avanzado desde 2019.

A ello se suma el efecto psicológico de la inflación, que deja una sensación persistente de pérdida de bienestar, según explica el que es el 'capitán' de un equipo de más una decena de expertos que estudian los datos macroeconómicos, sectoriales y regionales de la economía española.

Cardoso descarta una nueva burbuja inmobiliaria en el medio plazo y se muestra muy preocupado por la falta de oferta de vivienda. De hecho, asegura que la disponibilidad de pisos y casas a precios asequibles será determinante para que las empresas se instalen en un territorio.

«Tenemos un número excesivo de autónomos», asegura, al tiempo que defiende que el empleo por cuenta propia «no puede explotar economías de escala». Recomienda a todos los ciudadanos que diversifiquen, inviertan y no apuesten solo por la revalorización de la vivienda.

A las administraciones les pide que no frenen el crecimiento de las compañías con regulaciones y umbrales: «a veces en lugar de tener una empresa de 100 trabajadores, tienes dos de 40». También se muestra partidario de impulsar mercados de capitales, incluidos los alternativos, para apostar por firmas innovadoras en fases tempranas.

Es Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y fue allí, precisamente, donde encontró el amor. Desde entonces, se considera «sevillano de matrimonio». Disfruta de la Semana Santa y reconoce que se emociona con el Betis.

—Los datos macro indican que la economía evoluciona bien. Sin embargo, ¿por qué la población no termina de percibir que vivimos un buen momento económico?

—Las encuestas indican que la percepción de la gente con respecto a su situación personal-económica no ha llegado a los niveles de 2019. Hay algunos factores que lo explican. El primero, los salarios reales apenas han avanzado durante todo este periodo. Incluso hubo un momento en el que retrocedieron por el fuerte aumento de los precios como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania y de la sequía.

—¿Qué puede decir sobre la creación de empleo?

—Buena parte del crecimiento de las rentas salariales se han concentrado en la creación de empleo. Las personas que ya tenían un puesto de trabajo en 2019, cuando miran hacia atrás ven que en los últimos años su ingreso apenas ha logrado compensar el avance de la inflación. Parte de esa creación de nuevos puestos se se ha dado en población inmigrante y, por lo tanto, tampoco ha redundado en los hogares que estaban en 2019 en España. Nuevamente, no han visto cómo un miembro de su familia ha encontrado un puesto de trabajo, no han visto incrementadas sus horas o sus salarios. Es por ello que no sienten que la recuperación les haya beneficiado, tal y como indican los datos macroeconómicos.

—¿La inflación es la culpable de que la población no perciba la mejora de la economía?

—Después de un periodo con tasas de inflación relativamente bajas, no teníamos tanta sensibilidad al disgusto que causa sobre la gente. Se ha visto en España y en Estados Unidos. Si el café, la leche o el chocolate se encarecen, hay una sensación de pérdida del bienestar. Aunque los salarios alcancen esas subidas de precio, ya se queda la percepción de que cuestan más y, por tanto, estás peor. Además, ha habido un redireccionamiento hacia los impuestos y las cotizaciones sociales. Conforme han aumentado los salarios, se ha ido subiendo en tramos del IRPF. ¡La reforma del sistema de pensiones ha introducido también un aumento en las cotizaciones a la Seguridad Social! Esto también provoca que la recuperación no se haya trasladado a los salarios.

—¿Cuándo deberían haber crecido los salarios desde 2019 hasta nuestros días para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo?

—La situación depende de cada persona y sector. En la hostelería y los servicios ha habido un crecimiento bastante rápido del empleo y los salarios, mientras que en la industria ha habido pérdidas de puestos de trabajo. En promedio, los salarios han crecido en el acumulado desde 2019 por encima de la inflación. ¡Pero es cierto que la inflación no es la misma para todos! Las personas de bajo o mediano ingreso tienen una cesta de consumo mucho más centrada en la compra de alimentos y son las que más han sufrido por este aumento.

—El precio de la vivienda supera en algunas ciudades a los máximos de 2008, pero al mismo tiempo se crean el doble de nuevos hogares que de pisos y casas. ¿Estamos a salvo de una nueva burbuja inmobiliaria?

—No creemos que se esté dando. Ciertamente no tenemos un problema de sobreendeudamiento ni en las familias, ni en las empresas. Buena parte del desequilibrio que hay se da por un crecimiento de la demanda no especulativa. El principal problema es que no estamos construyendo suficientes viviendas para proveer a los nuevos hogares que se están creando y, sobre todo, de opciones a precio asequible.

—¿Qué soluciones proponen desde BBVA Research para impulsar la creación de viviendas?

—La Junta de Andalucía va por delante de otros gobiernos autonómicos al tratar de impulsar una reducción intensa de los procesos burocráticos y de desarrollar suelo en los lugares donde se necesita la vivienda. Una de las características de este problema es que se produce en los centros creadores de empleo alrededor de áreas urbanas como Sevilla y Málaga. También hay escasez y envejecimiento de le mano de obra para poder construir. Si bien en 2008 el 20% de los trabajadores tenía a lo mejor menos de 30 años, ahora solo el 5% es más joven de esta edad.

—¿Cómo valora las medidas de la Ley de Vivienda?

—Hay que revertir algunas de las medidas menos favorables. Los controles de precios pueden funcionar a corto plazo porque detienen este incremento en el pago por alquiler de las personas que ya están en contrato. Si no hay soluciones para incrementar la oferta a medio y largo plazo, esos controles de precios van a empezar a sacar vivienda del mercado porque la gente va a ver que el activo no va a rentabilizarles tanto como pensaban. Sin rentabilidad, no se invierte en mejorar al cocina o poner un baño nuevo. Al final vamos a tener el peor de los mundos, un mercado del que cada vez sale más vivienda y un precio disparado para las nuevas opciones. La gente pone un precio muy alto para compensar el riesgo que tendrá luego por el control de precio.

—Más allá de frenar el proyecto vital de las personas, ¿la falta de vivienda está afectando al crecimiento de las empresas?

—Estamos en un entorno en el que se va a hablar mucho de inmigración en todo el mundo. La gente quiere ir a lugares en los que se generan puestos de trabajo. Los países o ciudades que logren ofrecer vivienda relativamente de buena calidad a precio asequible serán aquellos que puedan atraer a esa mano de obra. La vivienda es cada vez más uno de los factores en los que la gente se va a fijar a la hora de aceptar un puesto de trabajo y en el que las empresas van a tener mucho de decir. Las compañías se establecerán en lugares en los que exista vivienda asequible para así poder atraer al capital humano.

—¿Cómo valora la creación de autónomos: una señal de auge de la iniciativa emprendedora o falta de oportunidades para acceder a un empleo?

—Las dos. Tenemos un número excesivo de autónomos en comparación con otras economías de nuestro entorno. El empleo por cuenta propia no puede explotar economías de escala como lo hace una empresa. La excesiva atomización de las empresas es uno de los problemas de la economía española y es, precisamente, en el que Andalucía destaca particularmente. Necesitamos incentivar que ese negocio de autónomo se convierta en una empresa más grande. Muchas veces hay firmas familiares que no quieren perder el control y se enfrentan a retos externos bastante ambiciosos. Si no quieren dar el paso y absorber a otra empresa o fusionarse, el problema es que puede llegar otra más grande de otra economía ofreciendo productos a precios más competitivos.

—¿Cuál cree que es la receta para que las empresas ganen tamaño?

—Los problemas para el crecimiento empresarial tienen que ver con los obstáculos y el diseño de los procesos de creación y desarrollo de empresas. Sería deseable acortar esos procesos. Muchas regulaciones y subvenciones dependen de umbrales como los 50 trabajadores, lo que genera una concentración anómala de empresas entre 40 y 50 empleados. A veces en lugar de tener una empresa de 100 trabajadores, tienes dos de 40. Esto crea ineficiencias y reduce la productividad.

En Europa y en España hay ahorro suficiente, pero el sistema bancario es cauto y no asume riesgos en sectores innovadores. De ahí la necesidad de mercados de capitales más desarrollados, incluidos los alternativos, que apuesten por empresas innovadoras en fases tempranas, donde pocas triunfan, pero las que lo hacen compensan al resto y generan efectos económicos muy positivos.

—¿El ciudadano medio debe invertir?

—Todo el mundo tiene que invertir. Debemos tener fuentes de ingresos alternativas que no estén ligadas a nuestro día a día. Es importante de cara a la jubilación. Está infradesarrollado en España, pero cada quien tiene que hacerlo de acuerdo a su perfil de riesgo. La vivienda es un bien de consumo y también de inversión, pero apostarlo todo a su revalorización es tener los huevos en una misma cesta. Uno debe tener una cesta de inversión relativamente diversificada.

—Sus previsiones estiman un crecimiento del 3,2% en la economía Andalucía este año, frente al 3% de la media nacional. ¿Qué factores impulsan esta evolución del PIB regional?

—Tiene que ver con el buen momento del sector turístico y la mayor exposición de la economía andaluza al consumo de no residentes. Los sectores que dependen del consumo diario de los hogares andaluces se están beneficiando con el impulso de la caída de los tipos de interés, al igual otros que son intensivos en el uso de crédito como la construcción.