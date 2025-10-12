Metrovacesa promoverá otras 130 VPO adicionales en suelos terciarios de Palmas Altas

El decreto andaluz para el fomento de la VPO y el suelo residencial que aprobó la Junta el pasado mes de febrero le ha dado la llave a Metrovacesa para ampliar el número de viviendas en Palmas Altas. La compañía tiene en proyecto otros 130 ... pisos adicionales a los 2.189 que recogía el diseño original de la urbanización para ubicarlos en los suelos destinados a servicios terciarios.

El director de la promotora para Andalucía Occidental, Antonio Gil, confirma a ABC que esta oportunidad se ha abierto tras la aprobación del decreto, «que facilita esa opción sin necesidad de hacer cambios de PGOU ni largos trámites». Eso permite aumentar la oferta residencial en este enclave, uno de los pocos que quedaban en Sevilla con suelo finalista para la construcción de viviendas. Y además será de carácter protegido.

«Esta es una de las medidas que se han puesto en marcha para facilitar la disponibilidad de suelo y le hemos visto mucha utilidad«, señala. Estas serán las últimas que se construirán al no estar contempladas en el planeamiento de la urbanización. Gil aclara que »el decreto no permite un cambio automático de uso de las parcelas, estas siempre van a ser terciarias, pero sí que se pueda construir vivienda protegida en las mismas. En el caso de que ese proyecto no se ejecutara o si en un futuro el bloque se terminara tirando, la catalogación seguiría siendo terciaria, no pasaría a residencial«.

En todo caso, «ofrece una solución rápida en un momento de máxima demanda», valora Antonio Gil. También comenta que en Palmas Altas será la primera vez que Metrovacesa promueva vivienda protegida desde la crisis inmobiliaria de 2008. «No era nuestro modelo», reconoce e incluso al inicio de la promoción se vendieron a la Fundación Vimpyca dos parcelas destinadas a ese fin para que esta entidad las promoviera junto con las que quedaron en manos de Emvisesa tras la firma del convenio con el Ayuntamiento. Sin embargo, la promotora decidió asumir también estos proyectos con el resto del suelo reservado a VPO.

Antonio Gil comenta que «siempre habíamos desarrollado vivienda libre, es lo que se está haciendo en otros lugares como en Entrenúcleos y en la Cruzcampo«, pero ahora entra también en el mercado de vivienda protegida que va a ser muy relevante en el futuro con los suelos que están en trámite como El Higuerón y Villanueva del Pítamo.

También incide en que «en la ejecución no hay apenas diferencia, más allá de los metros de superficie o las calidades de grifería, sanitarios o de suelos y azulejos», las condiciones de aislamiento, revestimientos y el resto de materiales de construcción son las mismas.