Mercadona roza los 5.000 empleos en la provincia de Sevilla

Mercadona ha sumado una nueva apertura antes de final de año a su red de supermercados en la provincia de Sevilla, concretamente en Bollullos de la Mitación. Esta inauguración ha supuesto una inversión de 6,7 millones de euros bajo el modelo de 'tienda eficiente' ... , que es el que está extendiendo la compañía, según informa en un comunicado.

Con este nuevo establecimiento, que contará con un equipo de 40 personas, la plantilla de la cadena de supermercados se acerca a los 5.000 trabajadores en la provincia -son concretamente 4.930 personas-, convirtiéndose así en una de la empresas que más efectivos tiene. La red de Mercadona está formada por 71 supermercados en la provincia, de los que el 90% disponen del modelo de tienda eficiente. Además, 62 tienen la sección de comida preparada.

El local de Bollullos cuenta con una superficie de sala de ventas de 1.831 metros cuadrados e incorpora la zona 'Listo para Comer', con amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes. Desde la puesta en marcha de esta sección en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes, indica la compañía.

A nivel medioambiental, la cadena de alimentación ha tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente. Además, está dotado de una planta de placas solares con una potencia instalada de 200 kilovatios.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interpoveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local. En el caso de Sevilla, donde la compañía colabora con más de medio centenar de proveedores de producto, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 1.186 millones de euros en el último ejercicio cerrado, cifra que supone un incremento del 12,2 por ciento respecto a la del año precedente.

