Mercadona compra a agricultores andaluces 39.800 toneladas de sandía este verano, un 9,4% más

La cadena española Mercadona comprará este verano alrededor de 94.000 toneladas de sandía a productores nacionales, de las que el 42,3% proceden de explotaciones andaluzas. Eso supone un total de 39.800 toneladas, un 9,4% más que el año pasado, según ... datos aportados a ABC por la compañía. La demanda de esta fruta se dispara durante los meses más cálidos tanto en el interior como en la costa y dura muy poco en los lineales de los supermercados. A pesar de la subida de precios en las últimas campañas, el consumo sigue al alza.

Eso ha empujado a empresas como Mercadona a aumentar la previsión de compra y el número de proveedores. Fuentes de la cadena señalan que «la apuesta es por el producto de proximidad, por eso se trabaja con productores ubicados en distintos puntos de la península que tienen el cultivo como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia».

La que se compra a agricultores del sur se produce en campos de Almería, Córdoba y Sevilla, apuntan las fuentes. Entre estos proveedores están Anecoop, la cooperativa de Lora del Río, que es una de las que más volumen pone en el mercado cada verano. También está en este listado Vicasol, EjidoMar, Mujiverde o AndpatFrut. Al frente de esta última se encuentra Ángel Solís, que es el gerente y uno de los proveedores de Mercadona desde hace ya varios años.

Según explica en declaraciones a ABC, «la campaña de este año no ha sido todo lo buena que nos hubiera gustado». El motivo lo atribuye al retraso en la plantación por la meteorología. De hecho, la llegada tardía de la primavera ha lastrado también las exportaciones a sus principales destinos, que son Francia, Portugal y Alemania. «Al consumidor de estos países no le apetece la sandía si no hace calor. No es porque no tenga el mismo sabor, es que cambian los gustos», señala.

La pauta de consumo en España es diferente, pues aquí siempre tiene salida. Por eso ha aumentado la previsión de venta de las grandes distribuidoras. Solís lleva al frente de las fincas productoras más de veinte años. La tradición le viene de familia, ya su padre y su abuelo cultivaban sandía en Guillena y él ha seguido con un negocio que ha hecho crecer.

Antes de convertirse en proveedor directo de Mercadona cultivaba cada primavera unas 50 hectáreas, con lo que daba por terminada la campaña en treinta o cuarenta días, según comenta. Actualmente siembra 300 hectáreas, de hecho este mismo año ha tenido que ampliar superficie para atender la demanda y extiende la recolección desde finales de mayo hasta septiembre.

Reconoce que para mantener la relación con el gigante de la distribución ha tenido que adaptar su producción a las exigencias, pues «nos piden sandías que no sean demasiado grandes -entre cinco y diez kilos como máximo-, que no tenga semillas y de alta calidad». Sobre la presentación, también considera que «la decisión de venderlas partidas ha aumentado el consumo, porque había un tipo de cliente que si no ve la fruta no se la lleva o que al pesar cuatro o cinco kilos, tampoco se anima, pero esas reticencias se han vencido con las nuevas presentaciones cortadas».

La cuestión de la proximidad es también otro de los requisitos que impone la empresa distribuidora, pues como explica este agricultor «es necesario cortar la sandía en el momento óptimo, si se hace días antes o días después por ajustarlo a la entrega se corre el riesgo de que ya no sea tan sabrosa y pierda calidad». Por eso es fundamental a la cercanía de las tiendas en las que se vaya a vender al cliente final.

Sobre la preferencia por la negra o la rallada, las dos variedades que se comercializan habitualmente, el gerente de AndpatFrut admite que «ninguna está por encima de la otra, lo que se demanda es que no sean muy grandes y que no tengas pepitas».